Robo en una vivienda del Barrio Matadero de Concepción del Uruguay

El pasado viernes, vecinos del Barrio Mataderos, fueron víctimas de un robo, perpetrado por desconocidos que ingresaron a su casa tras romper un portón.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Diez Figueras al 300, entre Henri y Suipacha, donde al parecer un sujeto hizo un “trabajo” de vigilancia para aprovechar que en el inmueble no había nadie.

Según relató Ailen, la dueña de casa a 03442, cerca de las 17 horas de ese día, llegó un individuo de unos 40 años en una moto Yamaha Criptón color azul preguntándome si yo conocía un tal Gustavo a lo que le contestó.

“El sujeto se fue y yo salí de casa a los 10 minutos, lo que fue aprovechado por este que regresó para forzar la puerta y arrancar la reja, lo que nio fue muy difícil ya que vivo en una casa prefabricada. Una vez adentro me sustrajo e un televisor Phillips 55 pulgadas. Fua a denunciar a la Comisaría Segunda donde mostré fotos del individuo, audios en dónde personas reconocen que este tiene en su poder la TV y que la anda ofreciendo. Lamentablemente en la Comisaría me dijeron que no podían hacer nada al respecto porqué necesita una orden para allanarle su domicilio”, dijo la damnificada.

“Ya sabemos que el individuo la cambio por droga así que la tele ya tiene nuevos dueños. Si alguien sabe de esta tele, por favor que avisen, doy recompensa, o al menos si son humanos y tienen empatía me la devuelvan” dijo Ailen.