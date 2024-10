Recuperó su libertad el joven que intentó sustraer una moto

En la ciudad de Concepción del Uruguay, se desarrolló en el Salón de la OGA, una audiencia ante la jueza de Garantías Dra. Alejandrina L. Herrero para tratar de situación de un joven de 24 años, acusado de haber intentado robar una moto junto a otro ladrón no identificado.

El hecho ocurrió en horas de la noche del 5 del corriente mes, en la parada de motos ubicada en calles Rocamora y Urquiza, donde intentaron apoderarse de una moto marca Gilera 110 CC modelo FU, lo que fue advertido por la dueña que alertó a la Policía que logró la detención del joven ladrón, que fue acusado del delito de “Hurto de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa”.

La causa quedó en manos de la Agente Fiscal N° 1 Dra. María Graciela Occhi, en tanto que la representación legal del acusado estuvo a cargo del doctor Ernesto Figún.

Según lo señalado por la fiscal, el acusado de apellido Flores, que vive en situación de calle, no cuenta con antecedentes penales computables y la pena en expectativa para el delito que se le imputaba no sería de cumplimiento efectivo, por lo que se solicitó la libertad con reglas de conducta, las que deberá cumplir bajo apercibimiento de poder ser ordenada su detención en caso de no ser así.