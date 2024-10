Quedó escrachado: Delincuente rompió el vidrio de un camión pero no logró robar nada

Un sujeto intentó robar elementos del interior de un camión IVECO, para lo cual rompió uno de los vidrios de la puerta, pero finalmente no logró llevarse nada. El hecho tuvo lugar este sábado pasadas las 8 de la mañana, en Uncal, entre calles Artusi y Mitre, quedando grabado por las cámaras de seguridad. Desde Policía confirmaron que están investigando de oficio.

Los damnificados fueron los dueños de una panificadora que funcione en el lugar, quienes se contactaron con 03442, para contar lo ocurrido y señalar que no es la primera vez que son blanco de los ladrones.

Mario Bourdetta, se contactó con nuestra Redacción, y contó que lo sucedido este sábado, no llegó a concretarse gracias a vecinos del lugar, que advirtieron lo que sucedía, agregando que se llamó a la autoridad policial, pero que no llegaron al lugar, razón por la cual no radicaron la denuncia.

“No llegó a robar nada porque cuando encontró el frente del estéreo fue cuando un cliente de la panadería aviso al dueño y ellos lo increparon. El ladrón se vio sorprendido y les decía que el vio que alguien rompió el vidrio haciéndose el desentendido y se retiró enseguida del lugar. El dueño de la panadería inmediatamente llamo a la policía y luego a mí que tarde 30 min en llegar porque me quedé buscando el video del celular para poder mostrarlo como prueba y que se vean las características del ladrón pero cuando llegue la policía no estaba así que recorrimos el barrio pero ya no lo encontramos”, dijo Bourdetta.

El delincuente forzó las puertas, el capot y la batería que está encajonada debajo de la caja del camión pero no llego a robar nada. Todo esto a la vista de la gente que venía a comprar a la panadería, los que pasan en moto o auto y la gente que pasaba por la bicisenda.

Rspectro al video, aclaró que hay imágenes que se lo ve claramente y que pudo haber sido prueba fundamental para su localización y detención.