Ofrece recompensa: Le robaron la moto y dijo que los que vieron no hicieron nada

Un joven vecino de Concepción del Uruguay, como otros tantas personas, fue víctima del robo de su moto Zanella ZB 110 full en la parada de motos sobre 25 de mayo antes de llegar a Peatonal.

Se trata de Tobías, de 25 años, quien trabaja duramente en diferentes actividades para lograr progresar y así algún día poder independizarse, algo que seguramente quienes se llevaron su moto, no podrán entender jamás.

“Tengo 3 trabajos por ende mi carga horaria en este momento es más de la que desearía, trabajo de 6:00 am hasta por ejemplo anoche 1:00 am. y la semana pasada previo al viernes de noche además de las actividades que hago sume para mi propio emprendimiento muchas horas reloj.

Después de una larga Jornada que arranco viernes 05:00 AM y termino el día sábado 02:15 AM llegando a mi casa ubicada en 25 de Mayo y Rocamora, deje mi moto Zanella en la parada de motos sobre 25 de Mayo antes de llegar a Peatonal, de donde una hora más tarde 03:15 AM se la llevaron caminando, enterándome yo cuando salía a trabajar cerca de las 6:00. Dormí 02:30 aproximadamente como casi el resto de la semana porque estoy haciendo ese sacrificio para tener mi propio comercio y lograr una independencia laboral”, contó el joven.

Al ver lo sucedido, con toda la impotencia y angustia, dijo que trató de pedir información en el local del robro textil ubicado a pocos metros donde un chico muy amable me dijo que efectivamente unas personas preguntaron si la moto era de él porque no tenía traba ni candado, contestó que no era de él y luego dan una vuelta y se la llevan caminando, situación que quedó grabada en videos, por lo que Tobías realizó la denuncia.

“Al momento de volver a hablar esta vez con el dueño del comercio de ropas , este chico manifestó pena por mi problema pero se negó a colaborar con darme un solo video donde se aprecia mejor el rostro del o los involucrados además de testigos. Me mostró los 3 videos por única vez a una distancia prudente donde apenas en el tamaño de una pantalla celular pude distinguir a las personas tomadas por las cámaras. Hice una publicación mi cuenta de FACEBOOK . Lamentablemente estos videos los recibí unas 38 horas después del robo y no el sábado por la mañana cuando me presenté a pedir información en reconocido local comercial del rubro textil. Con dichos videos se logró avanzar mucho y dar con información relevante para localizar la moto. Pero los tiempos de las calles no son los tiempos de la Justicia”, contó.

Según detalló el damnificado, el no contar con todos los videos le genera la imposibilidad de tener más pistas para llegar a los autores del robo, ya que en el primero es donde se ve al grupo pasar por delante del comercio y preguntar por la moto, etc.; en el segundo es donde se ve 15 minutos más tarde como se llevan la moto; en el tercero que vio una única vez, es donde se ve con la cámara interna donde capta de mejor manera el rostro de los involucrados y finalmente en dicha cámara interna, se distingue el momento donde se llevan la moto caminando.

“Tengo razones para pensar que tanto el video 3 y 4 no se filtraron porque se puede apreciar de mejor manera como observan que se roban la moto pero no hacen uso de razón o sentido común para impedir el robo. La moto no representa un gran perjuicio económico, porque trabajando puedo llegar a reponerla, pero tiene un significado que va más allá de lo económico, ya que tiene otro valor para mí. Esta fue con la que empecé a trabajar y la quiero tener siempre. Me duele haberla perdido y sobre todo de esta manera. Es por eso que ofrezco una recompensa para recuperarla de 500 mil pesos. Mi número de contacto es 3442653393. Quiero aclarar que para mí tiene un valor mayor al material y soy consciente que con esa plata me puedo comprar otra moto pero que para mí vale más sentimentalmente”, finalizó Tobías.