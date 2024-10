Mosquitos estériles contra el dengue: liberaron 25.000 insectos en una prueba piloto y piden no matarlos

En Ezeiza, la Comisión Nacional de Energía Atómica lanzó un proyecto de control biológico del Aedes aegypti. De cerca, se los puede identificar porque están pigmentados con una sustancia fluorescente verde o naranja.

Hoy se liberaron 25.000 mosquitos machos estériles en el municipio de Ezeiza , provincia de Buenos Aires, como parte de una prueba piloto de control de dengue .

estériles en la misma área para reducir la población de vector del dengue y zika. Los mosquitos están coloreados con polvo fluorescente en tonos naranja y verde para poder identificarse de cerca.

y para poder identificarse de cerca. Estos insectos estériles no pican ni contagian, por lo que no representan riesgo alguno para la población. Es importante no matarlos.

Lo esencial: La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que depende de la Jefatura de Gabinete, lanzó en el Barrio Uno de Ezeiza un proyecto de control del Aedes aegypti mediante la Técnica del Insecto Estéril (TIE). Este enfoque consiste en liberar machos estériles, criados en laboratorio y esterilizados con radiación, para reducir la reproducción de la especie transmisora de dengue, zika y chikungunya. El convenio con la Municipalidad de Ezeiza implica la liberación semanal de 80.000 mosquitos durante un año, con un impacto positivo esperado en cuatro meses. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) apoya el proyecto, que cuenta con antecedentes de éxito en otros países y podría replicarse en otras regiones de Argentina.

Por qué importa: la expansión del dengue en América Latina y el cambio climático aumentaron a presencia de mosquitos Aedes aegypti, y con ello, el riesgo de enfermedades. La TIE representa una alternativa ecológica frente a métodos con pesticidas y, de funcionar, podría ser replicada en otras zonas del país. Además, Argentina se suma a un grupo de naciones que ya implementan este método con éxito.

La Técnica del Insecto Estéril (TIE) no afecta al ambiente ni a otros insectos al no usar pesticidas .

, y ya aplican esta técnica contra el dengue. Como contó Infobae, en Mendoza, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria (ISCAMEN) lanzó un proyecto similar con mosquitos teñidos de rojo para controlar el Aedes aegypti.