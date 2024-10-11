viernes, octubre 11, 2024
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Marta Teresita Trípoli de PeñalbelQ.E.P.D

FALLECIÓ EN C.DEL.URUGUAY EL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.

SUS HIJOS: SILVINA Y JUAN PABLO. SUS HIJOS DE CORAZÓN: NATALIA PILONI Y GUSTAVO CHARFULIO Y FAMILIA, SILVINA OCAMPO, GRACIELA MIRANDA, CARLOS PICOLI, SUS AMIGOS, NELSON RUBÉN, VERÓNICA GIANELLI, ANGIE Y MARÍA CLAUDIA DOMINUTTI.DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN DE SU FALLECIMIENTO.

SUS RESTOS RECIBIRAN SU CREMACION el 12 DE OCTUBRE DEL 2024 en EL CREMATORIO SCOLAMIERI A LAS 10,00 HS.

CASA DE DUELO: EREÑO 997,SERVICIO COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L ROCAMORA 518 TEL 425977.

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