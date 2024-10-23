MARIA RAQUEL SAMPÓ Q.E.P.D
FALLECIO EN C.DEL.URUGUAY EL 23 DE OCTUBRE DEL 2024.
SU HIJO: GUSTAVO DANIEL SATTO.SU HIJA POLITICA:ADRIANA CASANOVA.
SUS NIETAS: CLARA y PALOMA SATTO.SU HERMANO: LORENZO ANTONIO SAMPÓ.
SUS SOBRINOS: ERIKA BERLANGA, ALEJANDRO, GABRIELA Y PABLO SAMPÓ,DEMAS FALILIARES PARTICIPAN DE SU FALLECIMIENTO.SUS RESTOS SON VELADOS EN RCA DE CHILE 232 Y RECIBIRAN SU CREMACION EL24 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CREMATORIO SCOLAMIERI.CASA DE DUELO:PABLO LORENTZ 975,SERVICIO COCHERIA SOCOLAMIERI S.R.L ROCAMORA518 TEL 425977.