Lamentable situación padecen los alumnos y docentes los días de lluvia

Se viene el Desafío ECO YPF y los tiempos apremian. Los alumnos y docentes de la EET Nº 3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia, que será la escuela anfitriona y participante del evento, así lo saben y deben acelerar sus trabajos.

Con el corto tiempo que les dieron para estar preparados, nada ni nadie puede obstaculizarlos y más allá de las adversidades “todos” están con el mismo objetivo.

Lamentablemente ni el tiempo, ni las autoridades parecerían acompañarlos, pero juntos y con un gran amor propio siguen adelante y esto quedó demostrado este miércoles, que pese al temporal y las consecuencias que generó en los talleres de las obsoletas instalaciones que se llueven por todos lados, los chicos y sus maestros continuaron con el desarrollo de su trabajo.

“Esto es esfuerzo genuino, mérito, trabajo en equipo, todo lo que busquen esta acá. Lástima que los que nos piden que justamente trabajemos esas capacidades, son la principal máquina de impedir. A contra reloj los chicos trabajando para representar a la ciudad en el Desafío ECO”, señalaron desde el establecimiento a 03442.

Es lamentable que faltando muy poco para que el nuevo edificio en el Barrio 150 Viviendas, esté listo, las autoridades no se pongan firmes y le den el toque para que esto sea una realidad.

Mientras esto sigue sin resolverse, los chicos, chicos que buscan progresar estudiando y desarrollando algún oficio, chicos que no están en la calle y que esperan tener oportunidades capacitándose, son los rehenes de quienes no hacen lo que deben hacer y así se ve en las imágenes que envían trabajando en condiciones no solo anormales, sino “peligrosas”, pero su voluntad es más fuerte que la desidia.

NO PABLO BIANCHI/03442