Falta de respuesta del Intendente Municipal José Eduardo Lauritto a pedidos de informe

La Concejal Karina Percara en la última sesión del Concejo Deliberante solicitó respuesta a los pedidos de informe trabajados con los bloques opositores La Libertad Avanza, Juntos x Entre Ríos y Uruguay se Puede. A pesar de la presentación formal de estos pedidos, orientados a obtener mayor claridad y transparencia sobre cuestiones relevantes para la gestión municipal, no se ha recibido respuesta alguna por parte del Intendente. Esta información solicitada es fundamental para la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos y el próximo tratamiento del presupuesto para el 2025, que aún no fue elevado a este cuerpo. La ausencia de respuestas obstaculiza la posibilidad de realizar un seguimiento adecuado a la ejecución de políticas públicas y a la implementación de medidas que afectan directamente a la comunidad de Concepción del Uruguay. Entre los informes solicitados se encuentran: 21/3: – Elevación de lo sugerido en la Resolución 520/23 del tribunal de cuentas de la provincia. – Conformación del organigrama municipal, funcionarios políticos, cooperativas existentes que actualmente están prestando servicio. Horarios y días de trabajo. Listado del personal, lugar y actividad que desempeña. 18/4: – Gastos operativos en la Isla del Puerto. 16/5: – Pautas publicitarias 2021/2024 – Causas judiciales en trámite en las que el municipio sea parte como actor o demandado. 30/5: – Gastos de la planta vehicular de la administración municipal. 8/8: – Instituciones deportivas que reciben subsidios. – Inmuebles que el municipio alquila -detallando cada uno-. – Contrato celebrado con la empresa a cargo de la planta de tratamiento de RSU. 19/8: – Estado actual de las luminarias en la vía pública de Concepción del Uruguay. Hasta el momento, el Intendente José Eduardo Lauritto no ha emitido ninguna declaración oficial sobre estos pedidos. Este tema seguirá siendo monitoreado, con la expectativa de que se produzca una pronta respuesta que contribuya a la transparencia y al diálogo en la gestión pública de Concepción del Uruguay