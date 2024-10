Cuidemos los artistas

El viernes 18 del corriente mes festejamos el cumpleaños de Urquiza en su casa , que fue un éxito por la calidad de los artistas intervinientes, la asistencia de numeroso público y el clima general que rodeo el acto organizado por el Centro Urquiciano.

El espectáculo brindado por artistas locales como Daniela Molina a cargo de su produccion , la cantante lirica Ana Maria Ocampo Barbieri , de la pianista Evangelina Roko, y los actores Alfonsina y Cachi Ardaiz, entre otros merecen un caluroso agradecimiento.

Pero hay que reconocer que hay muchos más que no participaron en la fiesta pero que seguramente lo harán en el futuro: pianistas, conjuntos musicales, de cuerda, orquestas infantojuveniles, música clásica y popular, Coros, actores de teatro etc.., cuya enumeración no resulta posible porque seguramente se incurriría en omisiones.

Como una forma de reconocimiento ciudadano a todos ellos paso a transcribir la hermosa canción que a ellos les dedica el destacado humorista hoy fallecido Enrique Pinti, quien la inicia con un interrogante de porque ellos eligen este oficio, muchas veces difícil, muchas veces no redituable, complejo y también divertido, la respuesta la da el mismo, porque en realidad esta vocación la eligió a ellos.

A continuación transcribo algunas de las bellas estrofas de «Quedan los artistas»,

Pasan los años, pasan los gobiernos,

Los radicales, los peronistas,

Pasan veranos, pasan inviernos.

Quedan los artistas.

Pasan las crisis, pasan las guerras,

Pasa la prensa sensacionalista,

Las prohibiciones, las listas negras.

Quedan los artistas.

Pasa la belleza, y la juventud,

Los optimistas y los pesimistas,

Pasan las pestes, pasa la salud.

Quedan los artistas.

Pasan los mecenas, pasan los censores,

Pasan hipócritas y moralistas,

Tiempos peores, tiempos mejores.

Quedan los artistas….

Concluyo esta nota con el deseo de que este sea el punto inicial de futuros encuentros en la casa de Urquiza convertida en un gran Centro Cultural y Museo de la organización Nacional.

Por Fidel Rodriguez