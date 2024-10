Comenzó el primer Congreso de las Juventudes

En la mañana de este martes, se llevó a cabo la presentación oficial del primer Congreso de las Juventudes en Concepción del Uruguay. El evento tuvo lugar en el complejo El Espinillo y contó con la presencia de cientos de jóvenes de nuestra ciudad. Hubo charlas, conferencias, actividades culturales y más.

Escuelas, universidades y jóvenes en general se acercaron este martes por la mañana a las instalaciones de El Espinillo, en Av. 25 de Junio y Av. Italia. Allí, la Municipalidad realizó la presentación oficial del Congreso de las Juventudes de Concepción del Uruguay.

En esta primera jornada, quienes asistieron pudieron disfrutar de la presencia de Ian Moche, que disertó sobre la temática desde la primera persona, con la Conferencia “Hablemos de Autismo y Neurodivergencia”.

La juventud, presente y futuro

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, indicó que “cuando uno tiene sueños, quiere que sean posibles, y lo mismo ocurre con los proyectos. Cuando nació esta idea del Congreso, nos pusimos a trabajar de inmediato para concretarlo”.

A su criterio, el gran marco de público que estuvo presente “es la mayor muestra de gratitud para con nuestro trabajo”, y añadió que “Siempre se habla de jóvenes en tiempo futuro, pero debemos hacerlo también en presente, por eso tenemos tantas actividades para ellos, como lo es este Congreso”.

Y destacó la faceta educativa uruguayense: “En la década del 60, no teníamos carreras universitarias, hoy superan las 160. Somos un polo educativo, y es uno de los orgullos para nuestros jóvenes”.

Arduo trabajo

Por otro lado, la viceintendenta y presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Rossana Sosa Zitto, señaló que «me llena el alma ver tantos jóvenes reunidos».

«Este Congreso fue un arduo trabajo, ya que es un contexto difícil. Pero entendiendo esto, y con la juventud llena de desafíos, debemos hablar constantemente sobre esto», explicó.

Sosa Zitto hizo hincapié en que “hablaremos de discapacidad, tecnología y mucho más. Tenemos que tener una sociedad más empática y este Congreso nos acerca a ella”.

Desde el gobierno provincial

Luego, Facundo Suárez, director provincial de Juventud y Niñez, estuvo presente en el lugar, y aprovechó la ocasión para agradecer la organización del Congreso, e indicó que «es un gusto estar presentes en este tipo de evento. Siempre nos sentimos muy bien recibidos por la hospitalidad y calidez de Concepción».

Y agregó: «celebro este tipo de espacio de participación y escucha, que deberían de ser la regla. Lamentablemente, por la situación del país, no es el caso, entonces debemos celebrar este tipo de Congreso».

“Hablemos de Autismo y Neurodivergencia”

Luego, llegó el turno de la disertación en manos de Ian Moche, que ante el respeto y silencio de los cientos de presentes, brindó su conferencia “Hablemos de Autismo y Neurodivergencia”, junto a su madre, Marlene Spesso.

En la misma, Marlene compartió experiencias en la crianza, explicando los primeros signos de autismo de Ian, cómo los reconoció y las dificultades que se encontró en el sector educativo desde temprana edad.

Ian, a su vez, contó su día a día, como así también, qué es la neurodivergencia. “El autismo leve y severo es un mito. Yo no tengo más autismo que otra persona. Esto no es una enfermedad sino una condición de vida”, aclaró Ian.

“Yo me tuve que adaptar a muchas circunstancias del día a día que no contemplaban el autismo, y veo que de a poco está cambiando. Nos tuvimos que esforzar mucho en nuestra vida porque nos hicieron sentir que somos los que estamos mal, los que no sabemos cómo relacionarnos, que somos los difíciles, y esto no es así. Por esta razón, siempre intentamos parecernos a los demás, sacrificando nuestra personalidad y sentimientos”, agregó.

“Esto se llama ‘masking’, el tratar de imitar a la otra persona, y esto es un problema de invisibilización. Nosotros podemos ser escritores, artistas, deportistas, y todos tenemos la llave para abrir las puertas de las oportunidades, aunque parece que esas puertas no están preparadas para nosotros. Cuando lo estén, podremos ser una sociedad más amigable”, finalizó Ian.

Presencias

Acompañaron a Lauritto y Sosa Zitto, el jefe de Gabinete, Ezequiel Valdunciel; numerosos funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; el director provincial de Juventud y Niñez, Facundo Suárez; la directora departamental de Escuelas, Marina Pagani; los intendentes de Villa Mantero, Hernán Niz; de San Justo, Fernando Viganoni; de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval; y de Santa Anita, Juan Amavet.