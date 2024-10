Buen finde para el vóley de Rivadavia

El sábado hubo actividad en categoría sub 14 tanto femenina como masculina en la ciudad de Gualeguaychú en cancha de Racing y Pescadores. El domingo fue el turno de los sub 18 en donde las Tricolores fueron locales mientras que los varones trajeron 2 victorias de la cancha de Independiente.

Se palpitan ya las instancias de definición de la Liga de Voley de Gualeguaychú en todas sus categorías, con la disputa de las últimas fechas del calendario regular previo al comienzo de los partidos eliminatorios.

El sábado hubo actividad en categoría sub 14 de ambas ramas, en donde Rivadavia hizo base en cancha del Club Racing en mujeres y en cancha de Pescadores en varones.

Por el lado de las chicas, el conjunto dirigido por Milagros García tuvo una impecable labor al quedarse con los cuatro partidos de la 6º y última fecha de la fase regular de la Zona «A». En la jornada las Tricolores se impusieron en sus dos primeros encuentros por 2 sets a 0 ante Dock Sud de Gualeguaychú y Lanús de nuestra ciudad, y en el tercero y cuarto partido hicieron lo propio ante Central Larroque y el local Racing ambos con definición vía tie-break en favor de las uruguayenses.

Resumen de los encuentros de Rivadavia por la 6º fecha Zona «A», categoría sub 14 femenina en cancha de Racing:

Dock Sud (0) – (2) Rivadavia (07/25 – 08/25)



Lanús (0) – (2) Rivadavia (07/25 – 16/25)

C. Larroque (1) – (2) Rivadavia (21/25 – 25/21 – 08/15)



Racing (1) – (2) Rivadavia (25/20 – 22/25 – 11/15)



Estos buenos resultados le permiten a Rivadavia acceder al Super 4 final a disputarse en el mes de noviembre, teniendo como rival definido para la semifinal al equipo «A» del Club Independiente de Gualeguaychú.

Los varones también estuvieron participando este sábado en Gualeguaychú, pero por la segunda fecha del calendario. Fue en cancha del Club Pescadores en donde los Tricolores disputaron tres encuentros, resultando vencedores en los dos primeros ante el equipo «B» de Pescadores y luego ante Independiente por 2 sets a 0. Luego en su tercera presentación cayeron ante Pescadores «A» en sets corridos, para finalizar segundos en la fecha.

Los resultados de Rivadavia en categoría Sub 14 masculina, fueron los siguientes:

Pescadores «A» (2) – (0) Independiente (25-08 / 25-08)

Pescadores «B» (0) – (2) Rivadavia (20-25 / 13-25)



Independiente (0) – (2) Rivadavia (18-25 / 13-25)



Pescadores «B» (2) – (1) Independiente (24-26 / 25-15 / 15-10)



Pescadores «A» (2) – (0) Rivadavia (25-15 / 25-12)



Pescadores «A» (2) – (0) Pescadores «B» (25-15 / 25-12)

La próxima fecha para esta categoría será en noviembre y tendrá como sede el Miguel A Gregori de nuestra ciudad.

Pasando al domingo la jornada estaba reservada para las categorías sub 18 en ambas ramas. En femenino la sexta y última fecha tuvo lugar en la cancha de Rivadavia en donde el equipo local recibía la visita de Central Larroque y del Racing. No pudo ser en cuanto al resultado esta última fecha para Rivadavia, teniendo en cuenta que tuvo que enfrentar al puntero y escolta que tiene esta categoría cayendo en ambos enfrentamientos.

Los resultados del domingo por la 6ª fecha en Zona «A» de la categoría sub 18 femenina fueron:

RIVADAVIA – RACING (1-2) [25-23 / 11-25 / 02-15]

C.LARROQUE – RACING (0-2) [14-25 / 16-25]

RIVADAVIA-C.LARROQUE (0-2) [21-25 / 24-26]



Lo próximo para las chicas del sub 18 será ya en instancias de play off, en donde se reunirán los equipos ubicados entre la 4º y la 10º posición de la tabla general. Allí el ganador de ese play off accede al Súper 4 y deberá enfrentar a Racing en semifinales.

Lo último del domingo estuvo en cancha de Independiente de Gualeguaychú, con la disputa de la fecha 3 en Sub 18 masculina. Allí Rivadavia también estuvo presente debiendo de enfrentar a los equipos «A» y «B» del local, dada la baja de la fecha del equipo de Sportiva de Gualeguay.

Los resultados fueron favorables para el conjunto uruguayense ya que resultaron ganadores en ambas contiendas por un global de 2 sets a 0

Resumen de la jornada en Independiente:

INDEPENDIENTE «A» (0) – (2) INDEPENDIENTE «B»

RIVADAVIA (2) – (0) INDEPENDIENTE «B»

RIVADAVIA (2) – (0) INDEPENDIENTE «A»



