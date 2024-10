amistoso interprovincial entre la selección entrerriana “Yacarés” y equipo de la liga de Buenos Aires

El pasado fin de semana se disputó en la sede del Club Champagnat, en la localidad bonaerense de General Pacheco el amistoso interprovincial entre la selección entrerriana “Yacarés” y el representante de la liga de Buenos Aires

el equipo de “Osos Polares” en modalidad Tackle Football Equipados. Este encuentro se desarrolló desde las 13:00 en lo que fue la previa a la final del Tazón Austral XIX entre Corsarios y Legionarios, ambos conjuntos

participan en la nobel liga denominada Football Americano Buenos Aires(FABA).

La trascendencia de este evento implicó el auspicio de la federación que rige este deporte en nuestro país por lo que fue una gran cita deportiva a fin de seguir consolidando la disciplina en la región.

En lo que concierne al partido, el marcador final del encuentro fue de 14 para Yacarés contra 31 de Osos Polares en donde los locales desde el kickoff plasmaron en el terreno de juego su experiencia y poderío ofensivo a través de sus corredores y un gran trabajo de su línea defensiva para bloquear cualquier intento rival para ampliar el marcador.

El capitán y uno de los referentes, de la selección entrerriana, Juan José Palladino señaló después del partido que “este encuentro ante Osos Polares significó un salto de calidad para el equipo, se corrigieron muchas cosas que en el pasado teníamos que mejorar en el juego y además pudimos sumar más minutos y lograr mayor experiencia dentro de la modalidad.”

En este sentido, Matías Crespi, Head Coach de Osos Polares, reflejo la evolución de Yacarés en la disciplina “comparado al año pasado, se visualizó el fuerte compromiso de sus jugadores, la honestidad en el juego y la confianza en sus pases por aire, está siendo todo un desafío enfrentarse ante la selección entrerriana.”

Es para destacar que Yacarés fue compuesto por los mejores jugadores de las ligas de Concepción del Uruguay, Paraná y Gualeguaychu lo que marca el crecimiento de este deporte en la provincia año a año.

La alineación de Yacarés fue: Cristhian Delmonte, Juan José Palladino, Matías Tramontin, Francisco Sian, Gerónimo Pereira, Ezequiel Altamirano, David Andrade, Lautaro Jacquet, Leonardo López, Leonardo Nuñez, Ramiro Niz, Santiago Ledesma, Alex Dacuy, Luciano Morabes, Valentín Cano, Agustín Samudio y Allan Xiote Benítez.

La Agrupación Entrerriana de Football Americano, por último, pero no menos importante, agradece a Football Americano Buenos Aires por la invitación, a Claudio Rúmbola (ex Osos y ex Corsarios) por la asistencia en cancha y a Andrea Ambrosano por las increíbles fotos tomadas en el evento.

Y recuerden que por contacto pueden escribirnos a las cuentas tanto de Instagram o Facebook en donde nos pueden encontrar como “Football Americano Entre Ríos” o acercándose los días miércoles al Predio

Multieventos desde las 19:00 para así disfrutar y practicar este increíble deporte.