Advertencia: Vecinos de Barrio Pueblo Escondido amenazan con cortar la ruta 39 si no solucionan los problemas de anegamientos

Muchas veces los vecinos de diferentes sectores de la ciudad hacen llegar sus reclamos a la Redacción de 03442 en la búsqueda de hacer conocer sus problemas y así llegar a quienes tienen la autoridad para buscar soluciones.

En muchos casos, esto puede surgir efecto y todo se compone, pero hay casos que los estados se alteran y ante la falta de respuestas y el incremento de los problemas, buscan medidas más drásticas.

Esto es lo que sucede entre quienes viven en el Barrio Pueblo Escondido, ubicado a la altura del kilómetro 142 de la ruta Provincial 39, al oeste de Concepción del Uruguay.

“El loteo se inició en el año 2015 aproximadamente, fue loteado por la empresa MB (Juan Miró) y luego jamás, pero jamás, la Municipalidad vino a cambiar una lámpara. Al principio se armó una Comisión entre los vecinos, que luego se disolvió. Juntábamos dinero para arreglar luminarias, colocar carteles, hacer la dársena. Estamos en el ingreso desde Concepción y nadie se hace cargo. Aún no tenemos dársena al ingreso desde Caseros y además se fue comiendo la calle de tierra y al ingresar al loteo hay un escalón que revienta los autos. Ni hablar cuando llueve”, contó con mucha bronca y preocupación una de las vecinas.

Pueblo Escondido está ubicado sobre la mano sur de la ruta 39 y llega su límite al borde del arroyo La China.

Es un lugar donde viven varias familias que necesitan atención de las autoridades y dado los constantes reclamos realizados y la falta de respuestas, tomaron la drástica determinación de realizar un corte total de vehículos en la ruta Provincial 39.

“No queremos más que se nos ignore. Por ahora hicimos todo de la manera más pacífica y legal, pero estamos muy cansados. Si no recibimos una solución en el trascurso de esta semana, el viernes próximo (2 de noviembre) cortaremos la ruta y no dejaremos circular hasta que alguien se digne a venir y poner la cara. No queremos molestar, pero es indudable que esta será la única manera de que nos escuchen y así lo resolvimos entre todos los vecinos”, enfatizó uno de la damnificados.