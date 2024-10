50° Congreso Argentino de Cardiología (SAC 2024)

Organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), del 16 al 18 de octubre se realizará en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires el 50º Congreso Argentino de Cardiología, considerado el encuentro científico de habla hispana de la especialidad más importante del mundo y el 4° a nivel internacional por la calidad de sus expositores y la cantidad de inscriptos, que se estima rondará los 14 mil participantes.

Con el lema ‘Promoviendo la salud cardiovascular”, el encuentro científico incluirá en su programa temáticas de prevención cardiovascular, insuficiencia cardíaca, innovación tecnológica, avance en el diagnóstico por imágenes y el cuidado de los adultos mayores y del medioambiente, entre muchas otras.

También habrá un espacio central para la discusión de políticas públicas y honorarios médicos, ya que el estado actual de la atención médica en cardiología es un asunto prioritario que atañe a todas las subespecialidades vinculadas y representa una preocupación seria de todos los profesionales que las integran. En ese sentido, se analizarán también diferentes aspectos de la crisis del recurso humano en cardiología que no sólo incluye la formación del cardiólogo sino también la enfermería y los técnicos en prácticas cardiológicas.

“La Sociedad Argentina de Cardiología, fundada en el año 1937, celebra con este su 50° Congreso Argentino, que desde hace muchos años se transformó en un encuentro científico que trasciende nuestras fronteras y es de relevancia internacional. Constituye una excelente oportunidad para compartir conocimiento con los principales referentes mundiales de la especialidad y representa también un compromiso con la población, para transmitir mensajes que contribuyan a la prevención de la enfermedad cardiovascular”, afirmó el Dr. Víctor Mauro, Presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y del Comité Organizador del Congreso SAC 2024.

El Congreso incluirá temas de gran actualidad como el advenimiento de la medicina digital, mostrando la manera en que la salud digital gana en nuestro país cada vez más protagonismo para generar una salud más igualitaria. También SAC Joven tendrá actividades propias en cabeza de los cardiólogos que serán el futuro de la especialidad y se dedicará un espacio especial para debatir sobre el impacto ambiental como factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular.

Otros temas que se abordarán, y en los que Argentina ha sido siempre líder en la región, son la cardiogenética (rama de la especialidad que trata las enfermedades de origen genético), cardioobstetricia (especialidad que estudia la enfermedad cardiovascular durante el embarazo) y cardiooncología (cuidados del corazón en los pacientes con cáncer). Asimismo, y junto a la Federación Mundial del Corazón, se debatirá sobre la epidemiología, estrategias de prevención y tratamiento de la enfermedad de Chagas en nuestro país.

También participará la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), brazo comunitario de la SAC, con actividades que incluirán la mirada de los pacientes al momento de plantear y decidir las estrategias de tratamiento y el acompañamiento médico para convivir con su enfermedad.

El Área Corazón y Mujer ofrecerá ponencias con foco en la salud cardiovascular femenina, un aspecto muchas veces desatendido por creerse -erróneamente- que es una condición de riesgo exclusiva del sexo masculino.

Se destaca un reconocimiento a la Revista Argentina de Cardiología, la publicación de la Sociedad Argentina de Cardiología dirigida a sus miembros que este año celebra su 90° Aniversario de ediciones bimensuales ininterrumpidas, con toda la información científica innovadora relacionada con la especialidad.

La reunión contará con la presencia de los presidentes de todas las sociedades científicas de Latinoamérica y EE.UU. (American Heart Association y American College of Cardiology), así como también de la Sociedad Europea de Cardiología. Es de destacar la presencia del Dr. Valentín Fuster, cardiólogo español, Director Médico del Hospital Mount Sinai de Nueva York y Presidente de la Unidad de Cardiología de dicho hospital y expresidente de la Asociación Americana del Corazón y de la Federación Mundial del Corazón, uno de los principales referentes mundiales de la cardiología, que publicó más de 500 artículos sobre enfermedad coronaria, aterosclerosis y trombosis y dos importantes manuales de cardiología: The Heart y Atherothrombosis and Coronary Artery Disease.»

El Comité Organizador y el Comité Científico del Congreso SAC 2024 estarán integrados, entre otros, por los doctores Víctor M. Mauro (Presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y del Comité Organizador del Congreso), Pablo Stutzbach (Presidente Electo de la Sociedad Argentina de Cardiología y Presidente Electo del Comité Organizador del Congreso), Sergio Baratta (Presidente del Comité Científico del Congreso), Verónica Inés Volberg (Coordinadora General del Comité Científico del Congreso) y Mariano Falconi (Secretario Científico del Comité Científico del Congreso).

Para mayor información, por favor visitar: www.congreso.sac.org.ar/

Acerca de la SAC

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) fue fundada el 9 de abril de 1937 y, desde entonces, ha sido presidida por los más eminentes médicos de la especialidad. Desarrolló numerosos trabajos y comunicaciones brindando conocimiento científico al mundo entero.

Cuenta con más de 6.500 miembros incorporados en las siguientes categorías: titulares, activos, adherentes, adscriptos, correspondientes nacionales, correspondientes extranjeros, honorarios, vitalicios, benefactores y asistentes. Posee 26 Consejos Científicos que representan a cada una de las subespecialidades y 35 Distritos Regionales distribuidos a lo largo del país.

Lleva adelante tareas académicas, encuentros, trabajos científicos e investigaciones a fin de expandir el horizonte de la Cardiología. Edita la Revista Argentina de Cardiología, reconocida internacionalmente por la calidad de sus artículos. Desarrolla el Programa de Actualización Continua de la Sociedad Argentina de Cardiología, PROSAC, de gran aceptación como herramienta de actualización cardiológica, con su web WIKICARDIO dirigida hacia pacientes y familiares y un trabajo mancomunado junto a la Fundación Cardiológica Argentina, el brazo comunitario de la SAC. En los últimos años, se han lanzado exitosamente más de una decena de cursos virtuales a distancia para todos los profesionales (médicos, técnicos y de enfermería) del país y del exterior, dedicados a la atención de la salud cardiovascular tanto de adultos como a nivel pediátrico.

La SAC organiza Simposios, Jornadas, Reuniones Científicas y Encuentros nacionales, internacionales y regionales.

Asimismo, dicta la Carrera de Médico Especialista en Cardiología y de Técnico en Prácticas Cardiológicas, gracias a un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA), y otorga la Certificación y Recertificación de Médico Especialista en Cardiología SAC y Especialista en Cardiología Pediátrica.