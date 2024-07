Realizarán testeos gratuitos de Hepatitis B y C

Del 28 de julio al 2 de agosto, se llevará a cabo la Semana de Prevención de las Hepatitis Virales, una iniciativa organizada por la Organización Mundial de la Salud y apoyada por la Sociedad Argentina de Hígado, el Hospital Justo José de Urquiza y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Esta campaña, en su segundo año consecutivo en nuestra ciudad, busca aumentar la concientización sobre las hepatitis virales A, B, C, D y E, promover medidas de prevención y destacar la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo.

Durante la Semana de las Hepatitis Virales, del 28 de julio al 2 de agosto se desarrollarán pruebas de detección de la Hepatitis C en el Hospital “Justo José de Urquiza”. Será en el consultorio 8 de Infectología, de 9 a 11 horas y para toda la población, donde estará presente la Dra. Alejandra Turri, Especialista en Infectología.

La agenda finalizará el viernes 2 de agosto con pruebas de detección precoz a realizarse en un puesto sanitario móvil, que se ubicará en la Plaza Ramírez, frente al Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), sobre calle Eva Perón. Además, el equipo de Salud Comunitaria de la Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos comenzará o completará esquemas de vacunación de Hepatitis B, donde estará presente la Dra. Lorena Notari, Especialista en Hepatología.

¿Quiénes podrán testearse?

Las pruebas se realizarán a mayores de 16 años. Se recomienda que todas las personas se realicen el test al menos una vez en su vida, especialmente quienes forman parte de los siguientes grupos de riesgo:

Personas con enfermedad renal crónica en diálisis.

Quienes trabajen en el ámbito de la salud y tengan contacto regular y directo con sangre y fluidos corporales.

Personas que recibieron transfusiones sanguíneas antes de 1992 o que se hayan realizado tatuajes o acupuntura sin esterilización adecuada.

Quienes hayan compartido agujas u otros equipos de inyección durante el consumo de drogas intravenosas.

Personas expuestas al intercambio de material cortopunzante.

¿En qué consiste el testeo?

Se trata de un leve pinchazo en el dedo, similar al control de glucemia, con resultados en pocos minutos. En caso de un resultado positivo, se solicitará una prueba de carga viral para confirmar el diagnóstico. Existen medicamentos efectivos que curan la enfermedad mediante un tratamiento de 8 a 12 semanas.

El diagnóstico temprano es importante porque la Hepatitis C puede no presentar síntomas durante muchos años, pero progresa en el hígado. El diagnóstico precoz puede llevar a un tratamiento más efectivo y prevenir complicaciones como cirrosis, fallo hepático, necesidad de trasplante e incluso cáncer de hígado. La cura de la Hepatitis C mejora el control de enfermedades asociadas como hipertensión, diabetes y enfermedad renal.