Oscar José Colombo (Cachi) Q.E.P.D.

Falleció en C. del Uruguay el 17 de julio de 2024 a los 80 años. C.A.S.R.B.P

Su esposa: María Esther Godoy de Colombo. Sus hijas: Laura Daniela y Silvana

del Carmen C. de Rey. Su hijo pol.: Danilo Rey. Sus nietos: Ludmila, Aldana,

Renata, Lucia, Leonardo y Nicolas. Sus hermanas y demás deudos participan con

profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron trasladados a Caseros donde

fueron velados en sala velatoria municipal y recibieron sepultura en el cementerio

de Villa San Justo el día 18 de julio a las 16.00 hs.

Casa de duelo: Caseros.

Se ruega no enviar ofrendas florales. Su importe donarlo al Club Atlético Los

Gorilas.

Atención: Empresa San Justo.

Cel.: 03442-640585

Villa San Justo. 18 de julio de 2024.