domingo, julio 14, 2024
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JUAN CARLOS DELEON «LIMON», Q.E.P.D.

JUAN CARLOS DELEON «LIMON», Q.E.P.D.

FALLECIO EN CIUDAD EL 14 DE JULIO DEL 2024, SU ESPOSA ELSA AGUIAR, SUS HIJOS: JUAN CARLOS Y MAURICIO DELEON, SUS HIJAS POLITICAS: DIANA CAÑETTE, Y SILVINA, SUS NIETOS: KEVIN Y FACUNDO DELEON, SU BISNIETA: DELFINA, SUS HERMANOS, HERMANOS PILITICOS, Y DEMAS FAMILARES PARTICIPA CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERAN INHUMADOS EL 15 DE JULIO DEL 2024, EN EL CEMENTERIO LOCAL A LAS 10 HORAS, CASA DE DUELO ITUZAINGO Y DIAZ VELEZ  Bª 192 VDAS. SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE TEL 0’3442-440263.-

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