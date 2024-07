Incidente en el Núñez: “Nos hacemos cargo de lo sucedido, pero habrá importantes cambios de ahora en más”

Tras el incidente registrado este domingo en el Estadio Nuñez en el inicio del partido entre Gimnasia y Douglas Haile, que llevada a la suspensión del encuentro, 03442 entrevistó al comisario mayor Esteban Allegrini, jefe de la Departamental Uruguay.

Como se informara, en un acto totalmente violento y antideportivo, un inadaptado arrojó desde la tribuna sur (con la parcialidad local) una bomba de estruendo, que afectó al arquero visitante.

Fue así que, más allá de que se garantizara la seguridad por parte del encargado del operativo, el árbitro decidió la suspensión del partido dado que el jugador afectado, fue trasladado para su atención, confirmándose que afortunadamente no presentaba secuelas por lo ocurrido.

“Me hago cargo de lo sucedido”

El jefe policial se refirió al incidente, explicado que “Cerca del minuto dos del encuentro se produjo la detonación de este elemento que afectó al arquero visitante, que fue asistido y trasladado al hospital. Allí fue revisado por los médicos del nosocomio y el médico policial, confirmándose que por fortuna, no sufrió lesiones. Más allá de esto, con buen criterio, el árbitro suspendió el encuentro. Evidentemente hemos tenido una falencia. La requisa se hizo como lo hemos hecho en otras oportunidades, como ustedes vieron el domingo pasado secuestramos un arma de fuego que llevaba una mujer antes del partido local. Más allá de todo, no escapo a la responsabilidad y es nuestra función que ese artefacto no haya ingresado y por eso me hago cargo de lo sucedido”.

Reunión con autoridades

El comisario Allegrini fue contundente al señalar que “Sin lugar a dudas, deberemos se más estrictos y si bien no escapo a la responsabilidad, hay detalles a tener en cuenta aca en Uruguay. Vengo de Paraná y estuve a cargo de operativos de Patronato, por lo que vamos a hablar con las autoridades de la Liga local y de los clubes, ya que la realización de varios partidos el mismo día y teniendo en cuenta que algunos son de alto riesgo, eso nos reduce la capacidad operativa, ya que con nuestro personal, no podemos cubrir todos correctamente, ni traer personal de otras Departamentales, dado que también tienen eventos. No quiero que esto suene a excusa, porque me tengo que hacer cargo, pero tenemos que ser todos responsables. La gente tiene que pensar, más allá de las diferencias que puedan haber en el Club, que la institución es de los socios y de los chicos que lo necesitan para salir de las calles, siendo una lástima que reciban sanciones por este suceso, de parte de los organizadores del Federal A y nosotros que iniciamos un legajo”.

Al ser consultado sobre quien pudo ser el inadaptado que generó el incidente, el comisario dijo que se está trabajando en la individualización del autor, con las imágenes de las cámaras de seguridad y ya se realizó el expediente por Violencia en Espectáculos Deportivos.

Controles más estrictos y pedido a la gente

“Apelo a la gente para que a partir de ahora tenga paciencia porque los controles serán mucho más estrictos y esto va a cambiar. Si no entendemos de una manera, deberemos entender de la otra. Desde que me hice cargo, vi cosas que hay que cambiar y las cambiaremos para bien de la gente buena que vaya a la cancha y ajustaremos sobre quienes piensen lo contrario. La violencia no debe estar y así lo deberán entender. Intentamos esclarecer como llegó ese elemento a la tribuna, si fue llevado antes del partido, o si lo ingresaron entre los hinchas que entraron. En primera instancia, insisto, me hago cargo de la falencia policial, pero debemos ajustar los controles lamentablemente, porque muchas veces estos elementos son escondidos en menores o en mujeres, a los que no se los cachea o los cacheos son menos rigurosos, por lo que ahora realizaremos controles en todos y esto llevará a la incomodidad de todos. Esta malicia de usar niños para ingresar estos elementos, habla de la calidad de personas que son estos sujetos. Reitero que somos responsables, pero buscaremos cómo ingresó y quién es el autor”, finalizó el jede de Policía