Futbol en el Club Atlético Uruguay

El sábado dio comienzo la participación de tres categorías del Decano Entrerriano en los campeonatos que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol.

A pesar del tiempo concurrió bastante público local y también de la ciudad de Gualeguaychú acompañando a sus Juveniles en el comienzo de este nuevo Campeonato Provincial.

A primera hora la SUB 13 de Atlético Uruguay le ganó a Central Entrerriano de Gualeguaychú 4 a 1, a segunda hora le tocó el turno a la Sub 17 la cual empató 1 a 1 vs. Sarmiento de Gualeguaychú y a última hora se enfrentaron la Sub 15 de Atlético Uruguay vs. Juventud de Gualeguaychú la cual perdió 3 a 1.

Invitamos a toda la gente Decana que acompañe en las próximas jornadas. El próximo finde semana los juveniles del Decano irán en condición de visitante.