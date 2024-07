Equipos de salud se capacitan en el uso de dispositivos que mejoran la capacidad respiratoria de pacientes pediátricos

Profesionales de los hospitales Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y Santa Rosa de Villaguay actualizaron sus saberes en torno al uso de oxigenoterapia de alto flujo, con eje en su implementación en el manejo de pacientes pediátricos.

Se trata del uso de dispositivos que permiten mejorar la capacidad respiratoria de los pacientes que se encuentran cursando cuadros como neumonía o bronquiolitis, permitiendo que estén mejor atendidos, que su recuperación sea más rápida y efectiva.

Un aspecto central es que se trata de un sistema ventilatorio no invasivo (se lo denomina así dado que no requiere de la colocación de un tubo orotraqueal que vaya al pulmón). Por lo tanto, brinda la posibilidad de dar tratamiento a los pacientes mientras se encuentran en una sala general, con lo cual se evita que evolucionen en forma compleja y terminen en una terapia intensiva. Esto es especialmente importante en el caso de hospitales como el J.J. de Urquiza y el Santa Rosa que no cuentan con terapia intensiva pediátrica, ya que de otro modo deberían hacer un traslado que implica cientos de kilómetros.

La directora general de Recursos Humanos Hospitalarios y Centros de Salud, Marina Alegre, es la capacitadora referente de Nación en la provincia y fue la encargada de impartir la formación.

La funcionaria precisó que estas capacitaciones se desarrollan bajo la estrategia del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB). «Este programa, abocado al uso de oxigenoterapia de alto flujo, se inició ya hace tres años y busca capacitar a los pediatras en el manejo de este sistema que permite administrar oxígeno a niños con dificultad respiratoria (el programa nacional abarca a niños de un mes a 24 meses)», señaló.

En este sentido, en ambas actividades se brindaron los lineamientos señalados en la guía del Ministerio de Salud de la Nación que define las pautas para la implementación de la técnica de soporte ventilatorio con cánula nasal de alto flujo en pacientes de uno a 24 meses con IRAB o síndrome bronco-obstructivo de severidad moderada; y del protocolo provincial para el uso de cánula de alto flujo, que complementa a la guía de Nación y del cual Alegre es coautora (junto a la doctora Rocío Duarte).

Beneficios

El director del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, Pablo Lombardi, señaló que la instancia «fue muy provechosa, porque nos permite sostener este tipo de terapéuticas que mejoran la calidad de la prestación en los pacientes y evitan una serie de complicaciones que son graves y complejas para nosotros, como por ejemplo tener que trasladar un paciente a una ciudad donde haya una terapia intensiva pediátrica, o que un chiquito o un paciente adulto terminen necesitando un respirador, ventilación invasiva, cuando se pudo haber mejorado con este tipo de equipos».

En la oportunidad, unos 60 médicos y enfermeros de los servicios de Pediatría y Clínica Médica del nosocomio uruguayense perfeccionaron sus conocimientos en el uso de la terapia con Cánula Nasal de Alto Flujo.

Por su parte, el director del Hospital Santa Rosa de Villaguay, Federico Reichel, expresó: «Desde nuestra institución estamos muy agradecidos por este tipo de aporte desde el Ministerio de Salud, ya que capacitar el recurso humano en un contexto donde es escaso nos parece de vital importancia para la atención del paciente».

«En nuestro hospital contamos con el recurso humano óptimo y sumar equipos de alto flujo nos permitiría dar respuestas a numerosas patologías, las cuales de otro modo deberían ser derivadas a otras localidades», concluyó el profesional.