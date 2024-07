Echague analiza una alianza con Rocamora para la Liga de Básquet

Gustavo Piérola (foto), presidente de Echague de Paraná, tras analizar la posible venta de la plaza del equipo paranense en la Liga de Básquet, expresó que la «La AdC nos ha dado la opción con el club Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay” y afirmó que “hemos estado analizando opciones. Han habido clubes interesados en la compra, pero consideramos que la plaza y Echagüe merece mucho más en cuanto a los recursos económicos. No nos hemos puesto de acuerdo y en reunión reciente hemos decidido lo que es la alianza» respecto del posible acuerdo con el Rojo. Recordemos que Rocamora descendió de categoría este año.

Piérola, en dialogo con el once.com, afirmó que “asumimos hace tres meses como comisión directiva con la idea de que se haga un cambio profundo en el club. Estamos trabajando en ese cambio. Nos hemos encontrado con la Liga Argentina, que es un tema importante para el club y nos sentimos orgullosos y llevamos 40 años de participación ininterrumpida, pero creo que la realidad nacional y lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo se ha culminado la Liga la temporada anterior con una deuda importante de casi 27 millones de pesos. Es una deuda de la gestión anterior. Hemos asumido con responsabilidad y estamos viendo cómo cubrir esa deuda. Teníamos un plazo el 5 de julio para presentar Libre Deuda porque se debía a jugadores, representantes y cuerpo técnico. Si no lo presentábamos, perdíamos la plaza”. “Fue gracias a socios y colaboradores que pudieron acercarse con una ayuda, pudimos en tiempo y forma cubrir esa deuda con la AdC con la responsabilidad que todo eso significa al reglamento de la Asociación de Clubes”, agregó.

Sin embargo, un tema no menor es qué sucederá en la temporada 2024/2025: “Estamos con un presupuesto que hemos charlado con otros clubes que está entre los 100 y 150 millones de pesos, cosa que no tenemos. No hay empresa o grupo de trabajo que puedan financiar eso porque están en la misma situación del país en cuanto a aportes. El gobierno de la provincia por Ley 10.373 que ayuda al deporte nacional. Ese dinero, que provenía del IAFAS también está en análisis porque hay 200 clubes en la provincia que están cuestionando esa ley porque quieren que vuelva el COPRODE y ese dinero se distribuya equitativamente entre las instituciones que tanto lo necesitan”.

Como alternativa, el máximo representante del club

Sobre esta alternativa, detalló que el club “cedería la plaza durante este año y recuperamos el año que viene la plaza. Este año nos podemos organizar mejor en cuanto a grupos de trabajo, empresas y ver qué pasa con el gobierno”.