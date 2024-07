Día Mundial del Perro: Familias multiespecies: más perros y menos hijos

Relevamientos recientes indican que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hay más perros que menores de 10 años. Este fenómeno se puede encontrar mayormente entre quienes trabajan desde casa. Es importante cuidar la salud de los perros para tener mascotas sanas y divertidas.

Para algunos, los perros son más que simples mascotas; son amigos fieles o incluso miembros de la familia, conocidos cariñosamente como «hijos multiespecie». La realidad es que estos animales tienen un lugar especial en el corazón de los argentinos, se estima que dos de cada tres personas tienen uno e inclusive el país es catalogado como uno de los que tienen mayor tenencia de mascotas en el mundo.

Este dato no es menor, ya que relevamientos recientes indican que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hay más perros que menores de 10 años. Dentro de los últimos datos recolectados por La Dirección General de Estadísticas y Censos (DGESYC) de CABA se ha detectado 440.339 menores entre 0 a 10 años de edad, en comparación con la Encuesta Anual de Hogares de Tenencia responsable y sanidad de perros y gatos que arroja el resultado de 493.676 perros para el total de hogares. Es decir, más de un 11% de diferencia.

Esto se ha visto reflejado en diferentes servicios que la ciudad ofrece, como por ejemplo nuevos caniles en los espacios verdes para que las mascotas puedan disfrutar de las plazas y parques en diferentes comunas, o en ofertas de cafeterías y hoteles pet friendly. Además, la ciudad ha visto un aumento en la oferta de cafeterías y hoteles pet friendly, que permiten a los dueños compartir más tiempo y experiencias con sus perros en lugares comunes. Estos establecimientos no solo ofrecen servicios adaptados para las mascotas, sino que también promueven un ambiente inclusivo y amigable para todos los amantes de los animales.

Ya sea en invierno o en verano, cualquier momento es perfecto para disfrutar un espacio de paseo, relajación y juego con los perros, y siempre se deben tener algunos cuidados para la salud y el bienestar de las mascotas. Por este motivo, Matías Garrido, Gerente de Marketing y Técnico para la Unidad Negocios de Animales de Compañía para MSD Salud Animal Argentina, brinda algunas recomendaciones:

Tener el calendario de vacunación al día. incluyendo la antirrábica.

Desparasitar internamente en los lapsos que recomienda el veterinario de confianza.

Desparasitar externamente pulgas y garrapatas, cada mes. Existen comprimidos que protegen a las mascotas por 12 semanas y son una solución más económica que las mensuales.

No automedicar a las mascotas: Ante cualquier duda o consulta siempre hay que ir al profesional veterinario.

Otros estudios comentan que un 80% de los propietarios de perros, y una cifra similar de dueños de gatos, ven a sus mascotas como hijos, lo que demuestra el fortalecimiento de los vínculos afectivos y la evolución de la relación con las mascotas en la actualidad. Este tipo de comportamiento o fenómeno se puede encontrar mayormente entre quienes trabajan desde casa. Aunque la presencia de hijos humanos no parece afectar esta visión, las personas que decidieron adoptar un perro o un gato después de decidir no tener más hijos son las más propensas a considerar a sus mascotas como el «menor de los hijos».

En este sentido “lo que hay que tener en cuenta es que el perro es un ser social, le gusta relacionarse con otros perros y otras personas. En esa interacción el animal puede estar expuesto a enfermedades infecciosas o contagiarse de pulgas y garrapatas si es que no se tienen los cuidados básicos y adecuados. Por este motivo, una de las premisas que deben tener sus tutores es brindarle mucho amor y cuidado para que pueda desarrollarse como una mascota sana y divertida” señala nuevamente Matías Garrido.

Al brindarles amor y cuidado, hay mayor probabilidad de que los perros tengan vidas largas, saludables y felices. Por este motivo, en este Día Mundial del Perro, MSD Salud Animal celebra junto con las familias mascoteras la importancia de tener uno en el hogar e invita a generar conciencia sobre el cuidado de su salud.

