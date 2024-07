Demasiado castigo para Gimnasia y premio para Depro

Gimnasia y Depro igualaron en el Núñez en un tanto por la ultima fecha del Torneo Federal A. Benítez de penal marcó para el Lobo mientras que Allende, en la última jugada, lo hizo para la visita. Los dos jugarán la Reválida por no descender, cuyos partidos se sortearán entre semana.

Qué se puede hacer con Gimnasia y su suerte, que «fallando y fallando te largue parau» siempre parece que le juega en contra, qué hacer acá esto. Irse del Núñez en medio de esa multitud que va cantando ese tango, bajito, a media voz, o agradecerle por otra chance, otra más, por no descender y disfrutar de una más para quedarse en esta categoría. Lo de la tarde del domingo, tras un primer tiempo espantoso, como pocos que vimos en esa cancha que ya no es lo que fue, da para llorar y maldecir a la mala suerte. Pero también, para pensar en cómo no ayudarla más en su ya larga estadía por la institución.

Como se dijo, fueron un espanto esos 45′ iniciales, tras un buen arranque de Depro, el Lobo emparejó el tramite, llegó con Germanier y García (siempre los más activos), arrimando peligro pasados los 20′ por ellos dos, mientras que enfrente Rossi probaba la seguridad del bueno de Jairo Díaz. Nada más. Una mueca de juego, mostrando a Depro por demás mezquino y al Lobo llevado por la dupla mencionada arriba.

Los 45 finales regalaron lo mejor. El Lobo levantó mucho con los ingresos desde el vamos de Baltoré y Maliberni.

Robles primereó en el reinicio pero de ahí en más todo fue de Gimnasia. Malinberni mostró chapa arriba, Germanier siguió siendo el mejor, forzando el penal de Sánchez (mano clara en el área chica) que Jona Benítez cambió por gol con suspenso, con una muestra más de lo que cuesta la felicidad Gimnasia, a pesar que la busca y la busca. De ahí en más, desde los 60′ hasta el mismo final, fue todo del Lobo que mereció un gol más, que no encontró por falta de contundencia. Y lo pagó caro. En el minuto 6 de los que dio de adicional el árbitro cordobés, Fernando Rekers, llegó el gol, el empate de Depro. El equipo de Orcellet atacó con seriedad ese minuto final, con Sánchez haciendo revolcar a Díaz para sacarla contra el palo, abajo. Lateral, centro y esta vez Allende que mete otro cabezazo, al mismo lugar y esta vez no llegará el uno local. Empate festejado con locura por el Depro y pena total en el Lobo, porque no merecía el equipo del Pilo Tonelotto irse así, casi sin nada.

Ahora llega la Revalida, sorteo mediante entre semana, para conocer los rivales que llegarán al Núñez y cuáles se visitarán. Ojalá que que el fútbol sea benévolo con este puñado de jugadores y les permita festejar la permanencia. Junto a ellos, los hinchas que se fueron con insultos por lo bajo, rindiendo homenaje a Yira Yira del inmortal Discepolo, cantando «Cuando la suerte qu’es grela, fallando y fallando, te largue parao'» a la espera que cambie en la próxima tarde dominguera de fútbol.

El resto de los partidos de la última fecha fueron: Independiente de Chivilcoy 0-9 de Julio de Rafaela 0; Douglas Haig 1-Sportivo Las Parejas 0; Sportivo Belgrano de San Francisco 0-Defensores de Belgrano (VR) 0.

Posiciones finales Fase Regular Zona 3: Defensores de Belgraqno (VR) y Sportivo Belgrano (SF) 29 puntos; 9 de Julio 26; Sportivo Las Parejas 23; El Linqueño 22; Independiente (CH) y Douglas Haig 19; Depro 13; Gimnasia 11.

La Zona B de la Reválida que integra Gimnasia esta conformada además por El Linqueño; Juventud Antoniana; Independiente (CH); Crucero del Norte, Unión de Sunchales, Sarmiento de Chaco, Depro y Boca Unidos.

Síntesis

Gimnasia 1: Jairo Díaz; Leonel López, Jonathan Benítez, Eduardo Rothermel, Gabriel Garzón; Lautaro Viale, Sebastián Acuña, Johan Laureiro, Nicolás Germanier, Agustín García y Jonathan Vallejos. DT: Luis Tonelotto.

Depro 1: Franco Rivasseau; Rafael Ríos, Nicolás Gómez, Damián Sánchez, Yair Gurnel; José Cubas, Lautaro Ojeda, Joaquín Rodríguez, Lautaro Robles; Jorge Rossi y Lucas Peludé. DT: Hernán Orcellet.

Goles: ST 14´Jonathan Benítez (tiro penal) (G); 50´Diego Allende (D).

Amonestados; Enzo Márquez y Sebastián Malimberni (G), Joaquín Rodríguez y Lucas Peludé (D).

Cambios en Gimnasia: ST reinicio Damián Baltoré por Viale y Sebastián Malinberni por Vallejos; 25´Daniel Meza por Rothermel; Enzo Márquez Germanier y 40´Matias Medina por García. No ingresaron: Gianluca Albano, Facundo Romero, Aramis Serafini y Francisco Leonetti.

Cambios en Depro ST 16´Leandro Ilari por Peludé y Lucas Coyette por Rodríguez; 28′ Diego Allende por Ríos; 43´Pablo Chalub por Villagrán. No ingresaron: Franco Dobler, Kevin Tournour, Pehuén Gaillard, Leonel De Olivera y Agustín Martínez.

Árbitro: Fernando Jesus Rekers (Córdoba).

Estadio: Manuel y Ramón Núñez.

Texto: Pipo

Fotos Gentileza Jorge Díaz El Miércoles Digital