Club Automóviles Sport se presentará en Concepción del Uruguay

Por primera vez en La Histórica, se dará la llegada del club por donde pasan los mejores autos sport de la Argentina, con la organización de carreras de renombre, como fueron los 1000 Kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en la década del 50 o las 1000 millas sport de la República Argentina.

Un evento totalmente distinto vivirán los espectadores de la región.

En nuestro trazado se revivirán carreras de autos deportivos y super deportivos históricos. siendo una muestra no solo visual sino que también funcional de máquinas que no comúnmente se ven en categorías vigentes, llegando a tener autos como el Lotus Eleven, Jaguar, Cobra, etc

▪️Las clases a participar son Gran Turismo, Desafío Turismo Nacional Histórico, Sport Velocidad, Fiat Línea.

Acceso libre para el público