Brindaron una capacitación para la Policía en materia de lucha contra la trata de personas

Con la proyección de la película «Nuestra venganza es ser felices», de Sonia Sánchez, sobreviviente de trata de personas, se desarrolló una capacitación para la Policía de Entre Ríos en materia de lucha contra este delito. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, presidió la apertura de la jornada.

Se trata del primer encuentro del ciclo de capacitaciones previsto por la provincia en el marco del Día Mundial y Provincial contra la Trata de Personas.

En esta oportunidad, se desarrolló una jornada de formación en la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Salvador Maciá, destinada a 150 agentes y funcionarios de la Policía de Entre Ríos. La misma contó con la proyección de la película «Nuestra venganza es ser felices», que tiene como protagonista a la sobreviviente de trata, Sonia Sánchez.

Este ciclo tendrá dos encuentros más, uno en la escuela de Rosario del Tala y otro en la de Villaguay, con el fin de continuar formando y sensibilizando en esta temática.

«Es importante este tipo de encuentros para que los funcionarios policiales puedan entender la responsabilidad del trabajo en materia de lucha contra el delito de trata. Hay que tomar conciencia del daño que producen estos delitos aberrantes, tanto el tráfico de personas y el sometimiento», sostuvo el ministro Roncaglia.

En esta línea, remarcó: «El 30 de julio se conmemora el Día Mundial y Provincial de la Lucha contra la Trata y nos invita a no mirar para el otro lado. Hay que ser protagonistas de la lucha y tomar conciencia del daño que produce en la humanidad este tipo de delitos. La trata tiene la misma característica que el crimen organizado, como el narcotráfico, la pedofilia, el tráfico de órganos y la falsificación de medicamentos; y esto existe porque va de la mano de la corrupción. Si no hubiera corrupción, no existiría el crimen organizado».

Durante la apertura, Roncaglia instó a los efectivos policiales a continuar luchando contra este delito y remarcó la importancia de seguir capacitándose, ya que «como crimen organizado va mutando sus formas de captación y hoy las redes sociales cumplen un rol fundamental para esto».

Tras la visualización de la película, se abrió una jornada de preguntas que fueron respondidas por la protagonista, en el marco de su vivencia como sobreviviente de trata.

De la capacitación participaron, además, el jefe de Policía, Claudio González; la coordinadora del Consejo Provincial de Lucha contra la Trata, Silvina Calveyra; la directora de Institutos Policiales, María de los Ángeles Facciano; la jefa de la División de Trata de la Policía, Zulma Argañaraz; y la presidenta de la fundación Volviendo a Casa de Salta, Isabel Soria.