Bastián insistió en la “crisis” que atraviesa el PJ provincial y dijo que entre los intendentes “se busca generar un conductor natural”

El mandatario, que actualmente es vicepresidente de la mencionada liga, charló con colegas dey comentó que en el encuentro se tocaron «algunos temas que habían quedado pendientes en su momento» y recordó que «nosotros habíamos tenido una reunión con el gobernador, hace un par de semanas, para que nos contara un poco cuál era la reforma política que quiere llevar adelante el gobierno de la Provincia».

Además, mencionó que «hablamos un poco de las gestiones que tenemos por delante, las necesidades de hacer algunos reclamos en conjunto que tenemos los municipios, porque nos encontramos que son la gran mayoría de los municipios, no solo los de esta extracción partidaria, los que estamos atravesando las mismas necesidades».

Plazos y demandas

El intendente de San José explicó que «nosotros nos venimos reuniendo y tratamos de hacerlo mensualmente». Y entre los reclamos en conjunto citó el caso de la falta de envíos de partidas alimentarias. «En el caso particular de la ciudad de San José, en los siete meses que vamos de gobierno desde que asumió Frigerio, solamente recibimos cien módulos de comida» mientras que «hasta diciembre del año pasado veníamos recibiendo un volumen importante de módulos, que complementaban a los que adquiere la municipalidad».

Según argumentó el mandatario, «el gobierno de la Provincia tiene una ley, la cual salió enseguida por la necesidad, porque plantearon lo de la emergencia alimentaria y resulta ser que cuando uno hace las gestiones, ya sea telefónicamente o sea a través de un pedido formal o sea a través de uno de los funcionarios, no recibe respuesta alguna».

En la actualidad, puntualizó, «estamos haciéndoles frente los municipios a esa necesidad y vuelvo a decir esto, no es algo solamente de los municipios peronistas porque uno habla con cualquier colega, de cualquier partido y está en las mismas condiciones; hoy no hay una respuesta seria de lo que es el gobierno provincial».

Bastián comentó que «solamente recibimos excusas, cuando la sociedad está demandando porque se han incrementado muchísimo las necesidades». En efecto, graficó, mencionando que en San José «hemos pasado desde febrero o principio de marzo, que estábamos entregando alrededor de 700 módulos de comida a hoy, que ya estamos superando los 1000 módulos».

A eso agregó que, en la actualidad, «nosotros estamos asistiendo también a las fuerzas de seguridad con combustible, con la reparación de los móviles para poder patrullar la ciudad; hay un sinfín de cosas que la provincia hoy está mirando para otro lado, que no da respuesta, que cuando uno le hace un reclamo o un pedido, nos esquiva o dan justificaciones que no vienen al caso».

Proceso interno

Consultado sobre el proceso de reorganización que transita el peronismo entrerriano, Bastián reiteró: “yo vengo diciendo desde hace un tiempo que nuestro espacio político, a nivel provincial y a nivel nacional, tienen una crisis de representatividad”.

Para el jefe comunal de San José, ese vacío se generó cuando el PJ perdió la conducción el Poder Ejecutivo provincial, ya que hasta entonces “todos aceptábamos y todos caminábamos en el sentido” que imponía el gobernador de la provincia.

Según el análisis de Bastián, “ahora, al no tener esa figura, no tenemos al conductor natural” y es por eso que “en ese marco se dan estos encuentros” como el de la Liga de Intendentes y otras reuniones “que se están generando en distintas localidades de la provincia”, cónclaves de dirigentes peronistas donde “se está tratando de generar un conductor natural”, con el objetivo de “empezar a trabajar en un proyecto político alternativo, para solucionar con una mirada crítica los problemas que no hemos podido resolver en los años que hemos gobernador la provincia”.