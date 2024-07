Autoridades del Río Rin destacaron las acciones de CARU en gestión ambiental

Este viernes finalizó la visita que realiza a nuestra región la Presidenta de la Comisión Internacional de Protección del Río Rin (CIPR), Dra. Miriam Haritz y el Dr. Marc Daniel Heintz, Secretario Ejecutivo del organismo europeo. Luego de una recorrida por ciudades transfronterizas, por la Represa de Salto Grande y por dependencias de la Comisión Administradora del Río Uruguay, la delegación recorrió también los laboratorios del Comité Científico de CARU.

En la sede del Comité Científico de la CARU, en el paso de frontera de Fray Bentos, fueron recibidos por el Presidente de la delegación uruguaya, Mario Ayala y por su par argentino, embajador Roberto Salafia; este encuentro de intercambio de experiencias e información, fue parte de la agenda prevista por la representación de la Comisión Internacional de Protección del Río Rin que llegó al país.

A modo de balance de su visita a la región, la Dra. Miriam Haritz destacó que el Uruguay y el Rin “son dos ríos muy diferentes, pero los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar son muy parecidos, y nuestro viaje ha sido estupendo, nos llevamos muchísima información. Pudimos observar de cerca como hacen uso del río, cómo gestionan el río, tanto para cuestiones ambientales como energéticas o navegación. Nos llevamos muy buenas impresiones”.

En párrafo aparte, la científica alemana destacó la gestión ambiental de CARU: “Ahora hemos estado viendo los laboratorios, como se detectan contaminantes, el trabajo que se realiza para la protección de la biodiversidad, de la flora y la fauna. Realmente no esperaba que estuvieran tan avanzados en estas tareas, me ha impresionado mucho. Además, ver que el río tiene zonas muy preciosas y con tanta naturaleza como desgraciadamente nosotros ya no tenemos en el Rin. Nosotros en Europa hoy estamos invirtiendo mucho dinero en intentar recuperar esas zonas naturales de protección, los bosques aluviales (bordes costeros) para protegernos más de las inundaciones y de la contaminación. Debemos felicitar el trabajo que aquí se realiza para su protección”, afirmó.

Por su parte, las máximas autoridades de CARU, Mario Ayala y Roberto Salafia agradecieron las palabras de la Presidenta del CIPR: “para nosotros es un orgullo escuchar estas palabras y un honor que podamos compartir información, conocimiento y buenas prácticas con instituciones como la Comisión del Rin. Es muy valioso para nosotros y nuestro equipo de trabajo, es un valor agregado para la CARU y creemos que es parte de un proceso permanente de intercambio de conocimiento”, destacaron los presidentes de CARU.

Cabe destacar que en la recorrida de las autoridades del Rin por el Comité Científico de CARU participaron también las Delegadas y Delegados Ingrid Jetter, Laura Ojeda y Nicolás Domingo (Argentina) y María Eugenia Almirón y Roberto Pérez Rodino (Uruguay). También estuvieron autoridades del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay como el Intendente de Río Negro, Omar Lafluf, el Intendente de la ciudad correntina de Monte Caseros (Argentina), Juan Carlos Álvarez; el Alcalde de Bella Unión, William Cresseri; la intendenta de Villa Elisa Susana Lambert, entre otras autoridades de las ciudades que hacen a la triple frontera (Uruguay / Argentina / Brasil).