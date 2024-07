Afortunadamente no hubo lesionados en el choque de ruta 39

Tal cual lo adelantáramos en 03442, se produjo este sábado cerca de las 18:30, un violento choque en el kilómetro 135,6 de la ruta Provincial 39, cerca del acceso a San Justo, en el cual se vieron involucrados una camioneta Fiat Fiorino y un camión, que se dio a la fuga.

Fuentes policiales indicaron que la Fiat era conducida por un hombre de 54 años de edad, oriundo de la provincia de Santa Fe, que circulaba de este a oeste y por razones que se tratan de establecer, colisionó contra camión tipo jaula, el cual se encontraba estacionado sobre la banquina norte, en mismo sentido de circulación, siendo impactado por alcance por el vehículo de menor porte, tras lo cual el camionero emprendió la marcha y se dio a la fuga del lugar, por que se realiza la investigación correspondiente para identificar al conductor del camión.

El tránsito fue interrumpido hasta el retiro del rodado siniestrado, tomando intervención, personal de las Comisarías San Justo y Caseros, con colaboración de personal del Puesto Caminero Bella Vista.-

Ocasionales conductores se comunicaron con la Redacción de 03442 para dar aviso del hecho, señalando que el camión no tenía luces y que la violencia del choque no pudo pasar desapercibida para el conductor del mismo, por lo que no dudan que escapó.