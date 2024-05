Rocamora potenció su crecimiento en la Liga Femenina

Llegó a su fin la temporada 2023-24 de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol con mucha satisfacción para Tomás de Rocamora porque continuó afianzándose en la categoría pero esta vez con un equipo conformado con mayoría de jugadoras del club, de la ciudad y la provincia para fortalecer el propósito planteado tiempo atrás.

Rocamora no pudo meterse en los playoffs de la LNF apenas culminada pero tuvo chances hasta el último partido y su no llegada dependió también de otro resultado que no se dio. Pero, para la institución uruguayense lo más positivo fue el crecimiento de muchas jugadoras jóvenes que formaron parte del plantel conducido por la entrenadora Laura Soledad González.

Tras una instancia Apertura que cobijó ocho encuentros entre septiembre y diciembre de 2023, este 2024 las Rojas disputaron un total de 20 partidos con récord (9-11). Protagonistas durante toda la Fase Regular y quedando en las mismas condiciones del poderoso Quimsa de Santiago del Estero pero sin la ventaja de los partidos entre sí.

Lideradas por la experiencia de Antonella González, más el aporte de Irina Figueroa y Ailén Ayala, las chicas de Rocamora ganaron en calidad con el arribo de la elisense Aldana Piñeiro para acoplarse a las jugadoras del club que siguieron afirmándose. El caso más notorio fue el de Paula Santini, quien estuvo en los 20 juegos con un promedio de 30.3 minutos y 9.6 puntos. Martín Schunk fue la otra destacada con 21.2 y 7.3, respectivamente.

Rocamora siguió apostando a su cantera, sumó a las jóvenes paranaenses Belén Santana y Renata Pidone y también a otra jugadora de la ciudad como Nerea Schmidt. Todos argumentos más que claros para continuar adelante con este ambicioso proyecto que ha dado sus frutos y promete muchos más todavía.

