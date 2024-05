Juicio abreviado: Condenaron a 4 años de prisión efectiva a acusada de narcomenudeo

La Justicia de Concepción del Uruguay, condenó la semana pasada a dos personas por una causa de narcomenudeo, llevada adelante por la fiscal Nº 4, doctora María Albertina Chichi.

La condena fue impuesta a solicitud de las partes, tras haber arribado a un acuerdo de juicio abreviado, en el cual se aceptó por parte de las imputadas la responsabilidad de los hechos.

Los acusados eran Agustina Soledad Monzón y Naomi Ayelén López, ambas de 23 años, quienes fueron representadas por el defensor oficial, doctor Sebastián Rodrigo Arrechea.

En el caso de Monzón, se le impuso la pena de 4 años de cumplimiento efectivo, por ser autora del delito de comercialización de estupefacientes al menudeo -art. 5 inc. c, ley 23.737, y pcial. 10.566, en tanto que a López se le condenó a 2 años y 8 meses condicional, por ser autora del delito de comercialización de estupefacientes al menudeo -art. 5 inc. c, ley 23.737, y pcial. 10.566.

Ambas fueron oportunamente imputadas de forma conjunta, comercializaron las sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana) en dosis fragmentadas para el consumo, recibiendo a cambio sumas de dinero, realizando tales actividades, en el domicilio de calles Cabo Labalta y 9 del Oeste Norte bis.

La audiencia tuvo lugar en la Sala Penal de los Tribunales uruguayenses, siendo presidida por la vocal, doctora Melisa Ríos.