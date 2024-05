Información de San José

Inscripciones abiertas para apoyo escolar Educando en Movimiento: ✍️ Están abiertas las inscripciones para quienes necesiten reforzar las trayectorias escolares en estudios de nivel primario, de primer y segundo ciclo y para adolescentes de 1° y 2° año de secundaria.

🗓 Días y horarios de clases:

📍CIC B° El Brillante – martes y viernes de 9 a 11h

📍Aula Satelital (terminal)- martes y jueves de 9 a 11h / miércoles y viernes de 13:30 a 15:30 h

✍️ Las inscripciones están abiertas todo el año y son de índole gratuitas. Podés acercarte al lugar y horario de clase o comunicarte con el Área de Educación 3447 43-8358 de lunes a viernes de 8 a 14h

Se realizó una Jornada de sensibilización y concientización para la prevención del suicidio: Con gran concurrencia de público, este lunes por la tarde, se llevó a cabo una importante Jornada de Sensibilización y Concientización para la precenvición del Suicidio en San José. La actividad estuvo organizada por las diferentes áreas de Salud y Bienestar Social y el área de Educación de la Municipalidad de San José junto a la Policía de Entre Ríos.

El encuentro estuvo a cargo de Paula N. Martinez, CRIO Ppal de E. R. – Lic. en Psicología – Representante E.R. – Cap. Suicidio y Autolesiones – AASM, quien brindó herramientas a la comunidad para observar y reconocer tempranamente la comunicación suicida, la cual se da a través de señales verbales, escritas, artísticas o comportamentales, resaltando además la necesidad de tomar en consideración las situaciones de alerta y factores de riesgo a las que las personas se pueden ver expuestas.

En la Jornada se resaltó la importancia de crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia respecto a la problemática y estar preparados para brindar información útil a aquellas personas que lo requieran.

Este pasado viernes el Departamento Ejecutivo Municipal realizó el Llamado a Licitación para continuar con la construcción de la obra de desagües pluviales de la cuenca Maipú. Inicialmente, durante el año 2023, la obra fue financiada con aportes de Nación, pero actualmente, debido a la suspensión de la obra pública determinada por el actual gobierno nacional, la misma se encuentra totalmente paralizada e inconclusa.

Es por esto que por decisión del Intendente Gustavo Bastian se destinarán los fondos municipales necesarios para avanzar en la solución definitiva de los desagües sobre calle Maipú.

La apertura de las propuestas enviadas al mencionado llamado a licitación se llevará a cabo el día 17 de mayo y una vez adjudicada la empresa consignada al desarrollo de la obra, se prevé que las tareas para la culminación del entubado hasta calle 3 de Febrero, se realicen en un lapso de dos meses y medio, siempre y cuando las condiciones climáticas permitan el buen desarrollo de las labores.

“Tomamos la determinación de continuar esta importantísima obra, que lamentablemente se vió interrumpida afectando a muchos vecinos de este sector de la ciudad. Con aportes municipales, gracias a la buena administración de los recursos generados, podemos dar respuesta y hacernos cargo de la continuidad de la obra de desagües pluviales de la cuenca Maipú” expresó el Intendente Bastian frente a un grupo de vecinos de la zona que se acercaron a dialogar con el Presidente Municipal y funcionario de la comuna. “Una vez finalizadas estas labores, se seguirá con las tareas de urbanización y mejoras en los demás barrios de la localidad” concluyó manifestando Bastian.

Canto Artes, presentación de cuadros artísticos de No me Olvides: Este sábado 11 de mayo estarán presentándose los asistentes de la Asociación Síndrome de Down Colón en Casa del Bicentenario.

✨️ Habrá presentaciones de danzas folclóricas, obras de teatro y música.

🎟 El ingreso es libre y gratuito, se estará pasando la gorra a beneficio de la asociación.

🗓 Sábado 11 de mayo

🕜 20:30 h

📍Casa del Bicentenario, San Martín 1171. San José.