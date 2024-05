Gualeguaychú: Pese a que se opone a lo que indica la legislación vigente se designó al juez Caprarulo

La designación del juez Mariano Joaquín Caprarulo como vocal interino del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú llegó tarde y con polémica. El presidente del STJER -Dr. Leonardo Portela- reconoció haber quedado en minoría en la votación del pleno.

A casi tres meses de la salida de la ex jueza Alicia Vivian de la Cámara Penal local, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) designó al juez Mariano Joaquín Caprarulo para ocupar de forma interina la vacante, junto a los jueces Arturo Dumón y Mauricio Derudi.

Caprarulo tiene una vasta trayectoria en el fuero penal ordinario de Concordia. Actualmente se desempeña como juez de Garantías interino en dicha localidad. Pero su designación abre otro debate, el de la paridad integral en el Poder Judicial: se jubila una jueza y la mayoría del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) considera una opción acorde a estos tiempos conformar la cámara penal local como «una mesa de caballeros».

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) se refirió a la designación: “No se hizo antes porque no se lograba llegar a un acuerdo. Finalmente ayer hubo una mayoría que logró imponer el nombre del doctor Caprarulo y así fue que salió su designación”.

Consultado sobre si considera que la definición incumple con lo que establece la normativa en materia de Paridad Integral en los poderes del Estado, Portela fue contundente: «Se opone a lo que indica la legislación vigente».

“Lo que ocurrió es que la mayoría de los integrantes del cuerpo optó por el doctor Caprarulo. Yo no puedo darte otra explicación. No es una justificación, es una explicación. Yo voté por una persona del sexo femenino y la mayoría votó por personas del sexo masculino. No hay una explicación más profunda que eso. Hubo uno de los colegas que propuso el nombre del doctor Caprarulo porque tenía experiencia en el fuero penal. De hecho, a mi criterio, varios de los que se habían propuesto tenían experiencia en el fuero penal y estaban en las mismas condiciones que Caprarulo. Pero bueno, no tengo nada contra el juez designado, no lo conozco. Pero a raíz del tema que está tocando, yo comparto el criterio de que tendría que haber sido designada una mujer. Por eso voté por una mujer. Pero bueno, tengo que aceptar la regla de la mayoría”, se explayó el presidente del STJER.

Respecto a si no considera como contradictorio el mensaje que envía el máximo cuerpo judicial de la provincia incumpliendo una ley aprobada por la legislatura entrerriana, Portela profundizó: “Imperó una interpretación de la ley que no comparto, pero que existe. Hay colegas que consideran que las designaciones interinas no tienen que responder taxativamente a la ley de paridad porque son designaciones que se hacen por un periodo corto de tiempo y que en muchas ocasiones obedecen a necesidades o urgencias. Y en Gualeguaychú, si bien hay varias personas que pueden ocupar el lugar que ocupa Caprarulo, en otros lugares no hay. Entonces se ha generado esa costumbre de que las designaciones interinas no deberían tener esa restricción del género cuando son por poco tiempo. Esa es una interpretación y es la que ayer aplicó la mayoría para resolver la designación del doctor Caprarulo. Yo entiendo el cuestionamiento, en cierto punto lo comparto, pero a partir de esa interpretación que viene aplicando el Superior Tribunal que no ha sido cuestionada por nadie, tengo que aceptar bajo esa mirada, bajo esa visión, la decisión de la mayoría”.

¿Hay lugar para interpretaciones cuando la normativa es tan específica? ¿Qué dice la ley de Paridad Integral?

En su artículo 2° la ley define el «principio de paridad de género»: «Establécese el principio de paridad de género en la conformación e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos, Asociaciones, Colegios, consejos Profesionales». En el artículo 3° profundiza el concepto: «Entiéndase por paridad de género la representación igualitaria de varones y mujeres en un cincuenta por ciento (50%) para cada género en la conformación de listas electorales, y en la composición de estructuras orgánicas o de cargos y ternas o nóminas de designación». Es a partir de su artículo 5° donde la normativa comienza a definir los «ámbitos de aplicación del principio de paridad de género».

En el artículo 14, la Ley establece: «Nombrar y remover previo sumario a los funcionarios y empleados del Poder Judicial, cuya designación o separación no atribuya la Constitucuón a otro Poder y organismo del Estado. La designación para cubrir los cargos deberá atender al principio de paridad de género».

Por otra parte, en el artículo 15, establece que «las designaciones de suplentes e interinos se harán sin concurso de antecedentes y oposición, debiendo cumplimentarse las demás condiciones de los artículos 3°, 4° y 5°. En todos los procesos de designación se deberá atender al principio de paridad de género»

Pero hay quienes consideran que, pese a las especificaciones del texto, se pueden hacer libres interpretaciones del mismo hasta el punto de borrarle el sentido…

“Esa es una visión del asunto que respeto, no la cuestiono, ni me voy a poner a defender una designación que yo no comparto. Pertenezco a un órgano colegiado y no puedo negarme a participar de un acto institucional porque no me gusta cómo resuelve. No me queda otra que acatar la regla de la mayoría”, remarcó Portela.

Respecto a la mayoría que se constituyó este martes, aclaró: “Éramos ocho – son 9 los miembros designados- porque uno de los vocales no estaba presente y cuatro votaron por Caprarulo, mientras que los otros cuatro votaron por otros dos candidatos, así que el resultado de la votación fue cuatro, tres y uno”, reveló Portela.

“Me gustaría poder contestar francamente si esta designación es un mensaje contraproducente, pero me parece que no corresponde que yo me pronuncie sobre una decisión que tomó el cuerpo que yo integro, porque sería criticar indirectamente a algún colega que tiene una opinión de la cual yo no puedo, no tengo elementos para dudar de que haya alguna intención oculta. Es decir, no me quiero meter porque yo estoy involucrado personalmente”, se excusó.

“Lo que sí te puedo decir, por ejemplo opinando respecto a lo que ocurre por estos días con la Corte, y con eso creo que indirectamente te puedo estar dando una respuesta, me parece que el hecho de que estemos discutiendo si tienen que ser varones o mujeres –quienes ingresan- ya me parece que es un signo de atraso. Que eso solo sea un motivo de discusión, eso solo ya me parece que es un signo de atraso”, concluyó. FUENTE RADIO 2820