Abuso de menores: Prefectura allanó un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires

Durante el procedimiento, que fue parte de un operativo conjunto a gran escala que se desarrolló en varias ciudades del país, de América Latina y Alemania, se logró decomisar pendrives, una cámara, memorias digitales, más de 300 CD´s, entre otros elementos de interés.

Personal especializado en la investigación de cibercrimen de la Prefectura Naval Argentina allanó un domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a una causa por abuso de menores: hay un detenido.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 17, a cargo de la Dra. Natalia Ohman, con intervención de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 17 del Dr. Tomás Vaccarezza, en el marco de una causa por producción y publicación de imágenes de pornografía infantil.

Durante el allanamiento, que ocurrió en un edificio del barrio porteño de Palermo, los efectivos de Prefectura decomisaron: un CPU, distintos dispositivos de memoria extraíble, más de 300 CD’s, una cámara digital, dos teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la causa. Además, se logró detener a un hombre de 45 años.

El operativo, llevado a cabo por personal de la División Investigaciones de Ciberdelitos de la Institución, se desarrolló en el marco de la Operación Internacional «Aliados por la Infancia III», concebida y coordinada desde Argentina, para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, abarcando un total de 33 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fé, Formosa, Jujuy, Salta, Río Negro, Tucumán y Tierra del Fuego.

La Prefectura Naval Argentina formó parte, también, de las dos primeras etapas de la investigación, realizadas en agosto y diciembre del 2023, con procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, detención de personas y secuestro de evidencias.

Asimismo, se ejecutaron en forma coordinada, operativos en Panamá, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Puerto Rico y Alemania. Estos surgieron como resultado del trabajo en conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos, Operation Underground Railroad (OUR) y el Ministerio Público Fiscal (CABA).

Al finalizar el operativo, se hicieron presentes en la sede del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Juan Bautista Mahiques, acompañado por el Embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.