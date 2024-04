Se realizará el tercer encuentro del Taller de Litigación Oral de las Américas

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay participarán en el tercer encuentro del Taller de Litigación Oral de las Américas en cinco instancias. En las propuestas se encontrarán con estudiantes de las universidades de Mendoza; Diego Portales (Chile); UNIDA (Paraguay); CLAEH (República Oriental del Uruguay) y Nacional de La Plata.

Este viernes será el primer encuentro, donde estudiantes de la UCU realizarán actividades junto a pares de la Universidad de Mendoza, a través de Zoom.

El cronograma

03/05 UCU vs. Universidad de Mendoza

09/05 UCU vs. Universidad Diego Portales (Chile)

21/05 UCU vs. Universidad UNIDA (Paraguay)

22/05 UCU vs. Universidad CLAEH (ROU)

29/05 UCU vs. Universidad Nacional de La Plata

Organizan: Instituto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la FCJS UCU, Taller de Litigación Penal de la UCU, Facultades de Derecho de la Universidad de Mendoza, Universidad Diego Portales, Universidad UNIDA, Universidad CLAEH – Sede Punta del Este, Universidad Nacional de La Plata.

Por más información comunicarse vía mail a extensionfcjs@ucu.edu.ar