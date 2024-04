Primera fecha del vóley de la AVG

Este fin de semana habrá actividad nuevamente por la 1º fecha de la Liga de AVG en categorías sub 14 y sub 18 femeninas. El sábado la categoría sub 14 debuta en el Miguel Gregori mientras que la sub 18 viaja a Gualeguaychú.

Continúa desarrollándose la primera fecha de la Liga de Voley de Gualeguaychú, esta vez con el comienzo de la temporada para las categorías sub 14 y sub 18 de rama femenina.

Por el lado del sub 14 el día sábado el estadio de Rivadavia será la sede para la disputa de la zona «C» y tendrá como integrantes de la serie al local Rivadavia, Lanús y Bajada Grande. Los tres representantes de nuestra ciudad en la competencia, disputarán un triangular a dos vueltas en busca de buenos resultados que los dejen bien posicionados de cara a la segunda fecha.

Las otras dos zonas se llevarán adelante en la ciudad de Gualeguaychú, teniendo como sede a Racing e Independiente en sus respectivos estadios.

El programa para este sábado por la Zona «C» de la categoría Sub 14 femenina, es la siguiente:

10.00 hs -> CLUB RIVADAVIA vs CLUB BAJADA GRANDE

11.00 hs -> CLUB BAJADA GRANDE vs CLUB LANÚS

12.00 hs -> CLUB RIVADAVIA vs CLUB LANÚS 13.00 hs -> CLUB RIVADAVIA vs CLUB BAJADA GRANDE 14.00 hs -> CLUB BAJADA GRANDE vs CLUB LANÚS 15.00 hs -> CLUB RIVADAVIA vs CLUB LANÚS Estadio: Miguel A Gregori El dia domingo será el turno de la categoría sub 18 femenina, la cual se jugará íntegramente en la ciudad de Gualeguaychú. En función de los equipos inscriptos para esta temporada, se han confeccionado tres zonas las cuales estarán integradas de la siguiente manera: Zona «A» (Cancha de Racing) -> Racing -Gchú-, Central Larroque, Independiente «A» -Gchú- y Olimpia -Urdi- Zona «B» (Cancha de Dock Sud) -> Pescadores -Gchú-, Soc Sportiva -Gguay-, Gimnasia -Gchú-, Rivadavia -CdU- y Racing «B» -Gchú- Zona «C» (Cancha de Juv. Unida) -> Dock Sud -Gchú-, Juv Unida -Gchú-, Independiente «B» -Gchú-, Bajada Grande -CdU- y Lanús -CdU-. Las chicas tricolores comenzarán la competencia a las 11 hs enfrentando a Gimnasia, a las 14 hs el rival será Sportiva de Gualeguay, a las 16 hs su tercer encuentro será ante Pescadores y cerrará su participación a las 18 hs cuando se mida ante el equipo «B» de Racing.

