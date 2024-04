Parque Sur ganó y sigue Puntero

Parque Sur derrotó anoche a Juventud Unida de Gualeguaychú por 61 a 55 en el estadio

ubicado en el barrio Puerto Viejo de Concepción del Uruguay en el partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo de Primera de Mayores Femenino organizado por la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez. Liliana Tamburlini con 23 puntos fue la goleadora del encuentro.

El encuentro comenzó con un Parque Sur errático, atado, sin buen juego colectivo, con errores no forzados. Eso lo aprovecho el equipo dirigido por Juan Flejas que con el tándem Rita Isasmendi (18 unidades en total) y Cintia Pérez (8 puntos en el juego) descontrolaban la defensa sureña y ampliaban el marcador (6-1). Minuto de Alan Quinteros, cambios de por medio, para irse al descanso igualados en 12.

El segundo parcial, se vio otro equipo local. Habían pasado los nervios iniciales y Liliana

Tamburlini empezaba a erigirse en la figura del partido. Convertía (8 en ese momento, 7/8 en tiros de campo en el encuentro), asistía (3 en ese periodo, 6 en toda la noche) para darle tranquilidad al equipo sureño en un momento clave del partido. Agregado a la muy buena noche de una incansable Melanie Delsart, Parque Sur se fue al descanso largo ganando por 5, 32 a 27.

En el reinicio del juego, la paridad continuaba entre dos muy buenos equipos. Camila Rebora, Yamila Cabrera sumado a Isasmendi y Pérez mantenían a Juventud en partido. Parque Sur no encontraba desequilibrar el juego. Pero Micaela Arufe (6 puntos en total, 3/3 en tiros de campo, 3 rebotes y 2 asistencia) y Guadalupe Chiapella (13 puntos, 3 rebotes, 3/5 en triples) entraron y rompieron el partido a favor del sureño e hicieron estallar a la buena cantidad de gente que se dio cita el viernes por la noche. Juventud no bajaba los brazos, acompañado por un buen grupo de personas, parcial + 1 para el sureño, 15-14.

En el ultimo parcial, los nervios volvieron al juego. Ambos técnicos trataban de calmar a sus jugadoras que la ansiedad por ganar les generaba errores que le hacían perder el balón. Así fue hasta el final, palo y palo, para mantener la diferencia que se había sacado en el segundo cuarto y continuar el equipo sureño en la senda ganadora. Dos jugados, dos ganados para este equipo dirigido por Alan Quinteros que muestra un juego interesante, atractivo, que da ganas de ver.

Parciales:(61 -51) 12-12; 20-15; 15-14,14-14

Parque Sur (61): Chiapella (13), Páez (2), Moussou (2), Bustos (2), Pascal (2), Tamburlini (23),

Aufe (6), Iselli (3), Delzart (3), Pereyra (3), Sal (2). Director Técnico. Paas Quinteros, Alan.

Juventud Unida (55): Procura (9), Rebora(10), Giménez(2), Pérez(8), Cabrera(6), Irigoytia(2),

Isasmendi(18). Director Técnico: Flejas, Juan.

Texto: Mauro Coniberti