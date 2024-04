Minuta del Taller participativo “Alza tu voz: jóvenes organizando la esperanza hacia la transición ambiental”

El lunes 15 de abril, la comunidad educativa fue invitada a participar en la Semana Latinoamericana de la RUC (Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común). Este año, nos unimos en un esfuerzo conjunto para continuar el diálogo y la reflexión que habían iniciado los rectores de distintas instituciones latinoamericanas con el Papa Francisco en Roma el pasado 21 de septiembre de 2023, donde nuestro rector, el Dr. Héctor Sauret, fue partícipe.

El objetivo de este taller era fomentar el diálogo, la discusión y la profundización sobre estos temas tan relevantes para nuestra realidad latinoamericana, con la intención de generar un documento que ampliara y profundizara en las discusiones y propuestas surgidas durante los talleres. Este documento sería entregado al Papa Francisco como una expresión de nuestro compromiso continuo con la construcción de un mundo más justo y solidario.

Se invitó a todos a participar activamente en esta actividad y a contribuir con sus ideas y perspectivas para enfrentar los desafíos que nos convocan como comunidad educativa. Durante el taller, se creó un espacio de diálogo y reflexión compartida con dos instituciones que también forman parte de la RUC, la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y la Universidad de Flores (UFLO), junto con nuestra propia institución, la Universidad de Concepción del Uruguay.

Juntos, presenciamos un fragmento del encuentro del Papa Francisco con rectores en septiembre de 2023, antes de sumergirnos en la siguiente parte del discurso que pronunció en la Audiencia General del miércoles 5 de junio de 2013, donde abordó la problemática de la «cultura del descarte»: «…Estamos viviendo un momento de crisis; lo vemos en el medio ambiente, pero sobre todo lo vemos en el hombre. La persona humana está en peligro: esto es cierto, la persona humana hoy está en peligro; ¡he aquí la urgencia de la ecología humana! Y el peligro es grave porque la causa del problema no es superficial, sino profunda: no es sólo una cuestión de economía, sino de ética y de antropología. La Iglesia lo ha subrayado varias veces; y muchos dicen: sí, es justo, es verdad… Pero el sistema sigue como antes, pues lo que domina son las dinámicas de una economía y de unas finanzas carentes de ética. Lo que manda hoy no es el hombre: es el dinero, el dinero; la moneda manda. Y la tarea de custodiar la tierra, Dios Nuestro Padre la ha dado no al dinero, sino a nosotros: a los hombres y a las mujeres, ¡nosotros tenemos este deber! En cambio hombres y mujeres son sacrificados a los ídolos del beneficio y del consumo: es la «cultura del descarte».»

Este fragmento del discurso del Papa Francisco sirvió como punto de partida para una profunda reflexión conjunta sobre la importancia de priorizar la ética y la responsabilidad humana sobre los imperativos económicos, así como la necesidad urgente de preservar la dignidad humana y el medio ambiente en un mundo cada vez más afectado por la cultura del descarte.

Resultados del encuentro

En la reunión, se subrayaron palabras clave que reflejaron nuestros valores compartidos. La colaboración interinstitucional fue el foco central, resaltando la importancia de trabajar en conjunto. Se hizo hincapié en la necesidad de adoptar una mirada laica en nuestras instituciones, reconociendo la diversidad de enfoques. La transdisciplina se destacó como una herramienta esencial para integrar diferentes perspectivas en la búsqueda de soluciones holísticas. Se discutió sobre la cultura del descarte y la importancia de adoptar una cultura regenerativa. Se enfatizó la investigación acción como una metodología poderosa para abordar crisis y resolver problemas sociales. Se resaltó la necesidad de articular desde lo académico, la investigación y la extensión para generar un impacto real en la sociedad.

Aportes de UNPAZ:

Se destaca la importancia de fortalecer las bases de formación desde la integralidad de saberes, con énfasis en el rol social y la acción para un desarrollo integral. Se propone generar espacios de discusión y construcción de acciones de cuidado y respeto hacia los otros, los recursos naturales y el entorno. Se resalta la necesidad de apoyar y fomentar el liderazgo de jóvenes universitarios, respaldando iniciativas de cuidado y conciencia social que se basen en la escucha y la inclusión. Se menciona específicamente la iniciativa de las «Jornadas de amor por el Arroyo Pinazo» como una actividad de extensión.

Se añaden los aportes de Claudio Rearte, quien resalta la importancia de que los estudiantes sean actores políticos para el cambio, así como la necesidad de adoptar miradas en perspectiva y prospectiva para observar tanto el presente como el futuro cercano. Se destaca también la organización de un taller de debate en la UNPAZ, en colaboración con la Universidad Nacional de Moreno, enmarcado en la Semana Latinoamericana de la Red para el Cuidado de la Casa Común (RUC), con el propósito de construir colectivamente aportes sobre la temática: “Hablemos de crisis económica, tecnología, tecnocracia y desarrollo productivo”. Este taller busca estimular la reflexión y el intercambio entre las juventudes, estudiantes, docentes, no docentes y la comunidad, con una mirada hacia adentro de las universidades para problematizar y construir caminos alternativos. Se resalta la importancia de que los estudiantes sean actores políticos y puedan trabajar con otros y para otros, enfrentando la crisis económica mundial con la convicción de que la educación y la formación son fundamentales para abordar las problemáticas futuras. Se enfatiza en la necesidad de una economía social de mercado inclusiva y en el valor de la tecnología de carácter social. Se hace referencia a las siglas ESC+JSN / CCC y se resalta el enfoque integral del accionar cotidiano, retomando las palabras del Papa sobre «Cabeza, corazón y manos» y la reflexión del Dr. Sauret sobre «Pensar, accionar y sentir».

Aportes de UFLO (Beatriz Baroni):

Se observa un movimiento hacia la superación de la «cultura del descarte» en los programas educativos, incorporando aspectos éticos, sociales y ambientales en los planes de estudio. 1 Se destaca la importancia de equilibrar el énfasis en el conocimiento técnico con el desarrollo de habilidades sociales, éticas y de liderazgo para evitar una formación «cientificista». Se enfatiza la necesidad de formar liderazgos de jóvenes universitarios que aborden problemas globales, promoviendo espacios de debate y reflexión en las universidades y fomentando la participación activa en proyectos de impacto social y ambiental. Se sugiere la creación de proyectos de carreras interdisciplinarias que apunten a formar profesionales capaces de integrar aportes de diversas disciplinas y cambiar el enfoque hacia el cuidado y la responsabilidad social.

Aportes de UCU

Desde la UCU se propone desarrollar una Diplomatura que involucre a una amplia cantidad de estudiantes y docentes, asegurando así un enfoque colaborativo. En la carrera de Ingeniería Agrónoma, se prioriza la preservación del medio ambiente, centrándose en fenómenos como los incendios en pastizales y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles. Por otro lado, en el ámbito de Medicina/Nutrición, se centra en investigaciones sobre nutrición infantil y adultos mayores para contrarrestar la cultura del descarte en ambos grupos demográficos. En Abogacía, se aboga por la protección de los recursos naturales y la implementación de regulaciones ambientales más rigurosas. Además, se resalta el Programa para Adultos Mayores Integrados (UPAMI) como un modelo de inclusión activa en la universidad.

Aportes de Héctor Sauret (UCU):

Se destaca como primer recurso a cuidar al ser humano, haciendo hincapié en evitar la cultura del «descarte» especialmente en la niñez y la vejez, proponiendo trabajar desde las infancias para evitar este fenómeno. Se resalta la importancia de articular desde las universidades, escuchando a los actores universitarios y comprometiéndose desde la Extensión Universitaria para llegar a la comunidad. Se propone además una Diplomatura Interuniversitaria e Interdisciplinaria destinada a la preservación de los recursos naturales, con un enfoque en la preservación de la naturaleza, de las niñeces y de los adultos mayores.

Aportes de Alejandra Barbar (UCU):

Alejandra Barbar, directora de la Diplomatura en Educación Ambiental, destaca la relevancia del trabajo conjunto entre diversas universidades y subraya la importancia de abordar las problemáticas ambientales de forma interdisciplinaria. Reconoce el riesgo ambiental generado por la actividad humana como una crisis ética y resalta la urgencia de implementar educación ambiental y adoptar un enfoque institucional y multidisciplinario para abordar estos desafíos.

Aportes de Florencia Sittoni (UCU):

Florencia Sittoni, docente y estudiante de Doctorado UCU, hace hincapié en la relevancia de sensibilizar a los estudiantes acerca de su papel como futuros custodios del entorno natural y la imperatividad de implementar prácticas interdisciplinarias. Asimismo, señala la 2 carencia de coordinación entre investigadores, profesionales y tomadores de decisiones, subrayando la urgencia de mejorar la comunicación y la coordinación en estos sectores. En conclusión, en el taller se exploraron temas cruciales para nuestra región, impulsados por el llamado del Papa Francisco a enfrentar la «cultura del descarte» que prevalece en nuestra sociedad. Se resaltó la urgencia de cuidar tanto el medio ambiente como la dignidad humana, reconociendo que la crisis ambiental es, en última instancia, una crisis ética. La necesidad de una acción coordinada entre instituciones y una integración efectiva entre la academia, la investigación y la extensión se subrayó como esencial para abordar estos desafíos. Este taller representa un paso hacia adelante en nuestro compromiso colectivo de construir un futuro más justo, solidario y sostenible, en línea con el llamado del Papa Francisco a la acción y la responsabilidad compartida.