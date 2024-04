Médico uruguayense especialista en gastroenterología triunfa en Alemania

Especialista en enfermedades intestinales regresa al Hospital Hanseático. Se trata del doctor German Horn, médico uruguayense radicado en Alemania, que de esta manera se convierte en el nuevo médico jefe de gastroenterología.

Un viejo amigo se ha decidido una vez más por el Helios Hanseklinikum Stralsund. Dr. German Horn fue médico jefe hasta 2017. Después de siete años, regresa a la ciudad hanseática y asume el puesto de médico jefe en gastroenterología. El hombre de 48 años también ofrece una consulta especial para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal crónica.

2 de abril de 2024

Es, en el verdadero sentido de la palabra, una inauguración con tambores y trompetas. El nuevo jefe del servicio de gastroenterología fue recibido hoy en el hospital hanseático por los músicos de metal de la fábrica de trombón de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Su líder, Martin Huss, proviene, al igual que el Dr. Horn de Argentina. Los dos se conocen desde hace varios años. El ambiente era feliz y exuberante. “Casi se podría decir, Dr. Horn vuelve a casa”, afirma el profesor Matthias Birth, director médico del Hospital Hanseático. A pesar del traslado de 2017, una parte de él siempre permaneció en Stralsund. No sólo porque vive cerca de la ciudad hanseática con su esposa y sus dos hijos. “Los contactos con antiguos compañeros del hospital nunca se han roto. Dr. Horn goza de nuestra total confianza. Es popular entre colegas y pacientes por igual. “Por eso hablo en nombre de todos y digo que nos consideramos afortunados de tener de vuelta en el Hospital Hanseático a este gastroenterólogo experimentado y a esta persona reconfortante”, afirma el profesor Birth.

La buena reputación no es casualidad. Dr. Horn estudió medicina en Buenos Aires con mucho compromiso y excelentes calificaciones. Al finalizar hubo una graduación con diploma honorífico. “En aquel entonces mi sueño siempre fue venir a Alemania. Todos los grandes científicos, poetas y pensadores proceden del país. “Eso me impresionó”, explica. En 1999 Alemania se convirtió en su nuevo hogar. Este hombre de 48 años completó un año práctico en la Universidad de Marburg. Dos años más tarde recibió una beca de doctorado de la Fundación FAZIT del Frankfurter Allgemeine Zeitung. De 2003 a 2014 completó toda su carrera médica en Marburg, desde médico asistente hasta médico jefe. Recibió el reconocimiento de especialista en medicina interna y gastroenterología y adquirió varias calificaciones adicionales, como infectología clínica, medicina paliativa y medicina de emergencia. También participó en la gestión de calidad médica y como responsable de higiene.

Llegó a Stralsund.

En 2014 se trasladó a Stralsund. Dr. Horn primero se convirtió en médico principal en el Hospital Hanseático y, después de menos de un año, fue nombrado médico principal y médico jefe adjunto. En 2017 se trasladó al hospital regional de Demmin. “Tengo muy buenos recuerdos de mi etapa en Helios y para mí era natural que me dieran la bienvenida. Conozco las estructuras y a los compañeros, lo que facilita muchas cosas. El equipo es excelente y existe un espectro quirúrgico increíblemente amplio, lo que resultará en más interfaces y servicios adicionales para los pacientes”, dice el Dr. Horn. Hasta que asumió el cargo, Stefan Ziemer dirigió temporalmente el departamento y se sacrificó por la clínica. “El señor Ziemer merece un gran agradecimiento. Sin él no habríamos podido mantener la gastroenterología hasta este punto”, subraya el profesor Birth.

Dr. Horn trae nuevos logros

El nuevo médico jefe no puso fácil el regreso al Hospital Hanseático, pero sí lo consideró detenidamente. “Stralsund tiene un gran hospital orientado al futuro. Me gustaría hacer mi parte en esto”, dice el Dr. Horn. Su experiencia contribuirá en particular a la certificación prevista para este año en cáncer de colon y páncreas, pero también al tratamiento de la obesidad. Con la llamada gastroplastia con tubo endoscópico, el Dr. Horn el espectro del centro de obesidad. Esta técnica ofrece reducción de estómago sin cirugía tradicional.

Pero el nuevo médico jefe no sólo quiere enriquecer la atención hospitalaria. En 2022 fue nombrado miembro del consejo asesor de la Asociación Alemana de Enfermedad de Crohn/Colitis Ulcerosa en Alemania. En la Clínica Hanseática ofrece una consulta especial para personas con enfermedades inflamatorias intestinales crónicas como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y enfermedad celíaca. Todavía existe una gran brecha en la atención y, al mismo tiempo, las cifras aumentan, explica el médico jefe. Dr. Horn espera con ansias el próximo período, consiguiendi así nuevos logros y transmitirlos a sus jóvenes colegas