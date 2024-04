Maxi Pérez ganador de la N7 Light

Retornando a la categoría el de Gualeguay obtuvo el triunfo, lo que lo motiva a continuar con el Campeonato de Rally Entrerriano RUS.

“Muy contento por lo que logramos en la primera fecha, va a ser un año complicado en la parte económica, así que empezar de esta manera motiva para tratar de seguir consiguiendo el presupuesto para estar en todas las fechas y poder pelear el Campeonato” Conto Maxi que fuera campeón de la clase hace algunas temporadas.

“Quiero agradecer a toda la gente que me da una mano en Gualeguay, ya sea Amigos, Mecánicos, a los Auspiciantes, a gente que no tiene la propaganda en el auto pero me ayudan igual, al taller y Raul y el “Mencho” Gonzalez que siempre me están atendiendo los autos con los que viajamos a las carreras, a “Pelusa” Payro que es como un padre para mi en las carreras y siempre me ayuda a hacer las cosas bien arriba del auto, a Sergio Rosconi que también me da una mano, quiero destacar también el trabajo de mi nuevo Navegante Ariel Benedetti, nos entendimos muy bien, no comentió errores el fin de semana y lo quiero felicitar por eso; no me puedo olvidar del Equipo Bertoli y a José Renon que me dan un auto contundente cada carrera y por supuesto a mi Familia que me apoya para seguir corriendo.

Nos vemos en Estancia Grande!”