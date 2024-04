Matías Martiarena: “La garrapata es un problema que hay que abordar y eliminar de los campos entrerrianos”

El vicedirector del Distrito Tres de Federación Agraria abordó distintos temas. El trabajo en coordinación de la policía (Dirección de Prevención de Delitos Rurales) y la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), el retraso en la vacunación por las precipitaciones, los altos costos para sembrar trigo, el Impuesto Inmobiliario Rural; y la situación de los organismos estatales, tales los casos de la Secretaría de Agricultura Familiar y el SENASA.

Sobre la reunión que mantuvo la Fucofa, que integra Federación Agraria junto a otras entidades del campo, con el Comisario General, César Primo e integrantes de la cúpula de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales en La Paz indicó que “la reunión fue altamente positiva, siendo la policía un aliado estratégico en lo que es la recolección y control de la hacienda en tránsito, la revisión de tropas que vienen de otras provincias en el tema garrapatas , detectándose una serie de irregularidades. Con el nuevo Jefe (Comisario General, César Primo) tratamos una serie de temas, además de los mencionados, como la hacienda que se mueve en ocasiones sin la documentación correspondiente”.

Situación Compleja

Dijo que “la situación en la provincia es complicada, no tenemos los números concretos de cuantos son los campos infectados, números que esperamos tener en los próximos días. Estamos hablando de la garrapata que se propaga rápidamente afectando a la hacienda y a la economía del productor”. Destacó que “Entre Ríos tiene un plan contra la erradicación muy fuerte al cual le estamos poniendo mucho acento”. Recordó que la sequía (tres años y medio), provocó “mucho movimiento de los rodeos en el que se tuvieron que suspender muchos tratamientos por el estado lamentable de la hacienda, debido a la falta de pasturas y alimentos”.

La garrapata para el productor es un problema mayúsculo, ya que tenerla en el campo, imposibilita el movimiento de la hacienda para resguardar a los otros linderos, los otros departamentos, a los fines de que no se infecte toda la provincia. “La resistencia de la garrapata a algunos principios activos hace muy complejo el control, pero estamos seguros de que vamos a revertir la situación con productos nuevos y siendo más efectivos y cuidadosos en el tema del manejo. Por otro lado, la Fucofa está llevando adelante una serie de charlas, como las que se desarrollaron en La Paz, Villaguay, Feliciano, próximamente en Chajarí y Federal, para que el productor tenga mayores conocimientos sobre cómo afrontar esta problemática”.

Impuesto Inmobiliario Rural

“Está próximo a su emisión las boletas, con un aumento de entre el 140% y el 160%, con un tope máximo del 190%”. Señaló que “se trabaja para que los chacareros que pagan el impuesto en forma anual tengan un beneficio que consistiría en una rebaja del 50%. La situación, destacó, es compleja, razón por la cual no estamos decididos a aceptar una suma por encima de lo enunciado, dado que el productor quedó desfinanciado y muy golpeado por las últimas tres sequías”.

Ganadería

Comentó que “los vaivenes de las subas y bajas en los precios del ganado responden a una cuestión climática, los pocos días de faena que hubo la semana pasada y la anterior. El precio está muy atado al consumo. Y si la gente no tiene plata el consumo va a seguir bajando y eso provoca que los precios se retrotraigan. Hoy hablar de un esquema ganadero a largo plazo cuesta muchísimo. La dinámica cambia de un mes a otro. Hace dos meses no convenía engordar y hoy la categoría que mejor paga es el gordo”.

Primera campaña de vacunación contra la Fiebre Aftosa

Contó que “a nivel provincial viene con un atraso de un 20% que no sería tan alarmante porque si el clima acompaña esos números van a mejorar, pero la realidad es muy dispar en los departamentos. Los del sur están muy atrasados; mientras que en los del norte la vacunación ha sido normal. En la zona de islas, todavía no se ha recuperado del susto que les pegó la creciente y las últimas precipitaciones y sudestadas que fueron intensas. Esto hace que el productor se apure y trate de vacunar lo más rápido posible, aunque esta no es una tarea sencilla. En Gualeguay, muchos campos han quedado con agua por un espacio prolongado”.

Trigo

Se estima que el número de hectáreas a sembrar bajará en la campaña próxima a iniciarse. “Durante muchísimos años veníamos con un dólar atrasadisimo, lo cual provocó que haya una inflación en dólares. Hoy, una urea, que es uno de los fertilizantes más utilizados, tenemos que hablar de 940/950 dólares, cuando la misma urea en países vecinos, en los que no existe tamaña diferencia cambiaria, está a 550 e inclusive se la consigue a 480 dólares. La devaluación hizo que los precios se equipararan. Los números son muy duros. Tenemos que hablar de 4500 kilos del cereal para cubrir los costos, lo cual hace que la intención de siembra disminuya”.

Secretaria de Agricultura Familiar y Senasa

Sobre un posible cierre de la Secretaría de Agricultura Familiar recordó que “en nuestra propia provincia tenemos economías de subsistencia con gente que tiene muy poca superficie y se las arregla con lo que puede producir, ni hablar de otras provincias en donde el clima es muy duro. La Secretaría ha alcanzado varios logros, como el Monotributo Social Agropecuario que ha permitido que ese complejo de productores pequeños, estén en el marco de una situación impositiva que les permita la posibilidad de contar con la documentación para mover su poca hacienda, un carnet de manipulación de alimentos. Ha sido una herramienta muy valorada. Y cuando se argumentó que se trataba de un aguantadero político, lo que hay que cambiar, no cerrar, es los modos en los que la Secretaría se ha manejado. Hay que mejorar el organismo y no cerrar las puertas del mismo”.

Opinó que “al Senasa se lo está achicando de manera descontrolada sin conocer demasiado el territorio. En nuestra provincia tiene una biodiversidad increíble productiva con economías tales como citricultura, avicultura, ganadería, forestación, agricultura. Además de frigoríficos trabajando en la provincia, algunos de ellos de tránsito federal. Infinidad de producciones en donde es necesario el Senasa, porque de ellos depende la exportación, como status sanitario que tenemos que cumplir”.