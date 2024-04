Manoseó a varias mujeres pero es inimputable y por eso no puede ir preso

Un caso verdaderamente complicado se está registrando con un individuo de Concepción del Uruguay, que desde hace años viene siendo detenido reiteradamente por hechos de abuso, pero luego liberado por ser inimputable.

Se trata de RS, de unos 35 años de edad, quien fue numerosas veces denunciado por manosear a mujeres, ya sean mayores, jóvenes y hasta menores.

En su historial hubo dos víctimas que miembros del Poder Judicial que fueron atacadas, situaciones que como en los otros casos, afortunadamente no pasaron a mayores.

Este individuo es siempre detenido y reconocidos por numerosas víctimas, llevado al hospital Urquiza, sometido a pericias psicológicas por parte del equipo de profesionales y declarado inimputable ya que presenta no menos del 80 porciento de incapacidad, por lo que no es sujeto punible al no comprender la criminalidad de sus actos.

La Ley de Salud Mental, Nº 26667 del año 2010 (seriamente cuestionada) busca que las personas no sean internadas en lo que hospitales monovalentes de Salud Mental, donde generalmente eran abandonadas por sus familias de manera permanente.

Hoy estos hospitales, prácticamente desmantelados, son lugar de internación abiertos, por lo que solo una orden judicial podría impedir que un paciente salga cuando quiera del mismo.

En el caso de RS, cada vez que esto sucede, el abusador queda a custodia de su familia, pero transita libremente por las calles, solo esperando un nuevo momento.

Es entendible que esta persona merezca no ser encarcelado debido a su problema mental y recibir un tratamiento digno, pero quienes fueron sus víctimas, también sufren las consecuencias y esto genera temor y malestar, más allá del solo hecho de pensar que esto puede volver a repetirse y dejar la incertidumbre al común de la gente, de que hasta qué punto no puede llegar a suceder algo mucho más grave con el correr del tiempo.

La Fiscalía interviene ante el delito cometido, pero no puede seguir avanzando por los resultados periciales psicológicos, por lo que en este caso debería ser la Defensoría Civil la que tome cartas en el tema, de forma de neutralizar la posibilidad de nuevos actos de abuso, y con los datos profesionales en su poder, solicitar a un juez de Familia que se disponga la internación y tratamiento del sujeto en cuestión.

Según los argumentos oficiales, como lo señalamos en párrafo anterior, los centros de internación para persona con problemas mentales, como están en Rosario del Tala y Paraná, no estarían funcionando como fuera antes de la puesta en vigencia de la Ley 26667.

Aparentemente no es muy fácil lograr dar ese paso y mientras tanto este hombre sigue sin control ni tratamiento, dejando al menos dos preguntas latentes, ¿puede actuar de manera más violenta?. ¿Quién respondería si eso llegara a suceder?

Pablo Bianchi/Redacción de 03442