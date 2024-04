La Salud en conflicto

Por las subas en las cuotas de las prepagas desde comienzos de año, ya se dio de baja un 15% de afiliados y el número seguiría en ascenso. Así lo estiman distintas fuentes del sector, tras el aumento en los planes de salud de más del 151% desde diciembre.

Es que si antes de comenzar el 2024 una familia destinaba el 10% de su ingreso a la cobertura de salud, en la actualidad ese número representa el 30% del salario.

Las bajas se dan, sobre todo, en quienes deben afrontar la totalidad del costo del plan con su bolsillo.

En nuestra ciudad, a los altos costos de la medicina prepaga se suma que muchas de ellas son fuertes en cuanto a prestaciones en Bs As, pero no cuentan con una cobertura local apropiada. Muchos son los pacientes que a la hora de realizar una consulta médica se encuentran con que su cobertura está cortada o en el mejor de los casos, deben abonar un porcentaje sobre la orden en forma de plus o copago.

Muchos afiliados han decidido bajar de plan u optado por alternativas locales más accesibles. Que si bien no cuentan con el abanico de cobertura de una prepaga, representan un alivio en el gasto de los costos médicos de atención primaria.

Consultamos con una empresa local que comercializa planes de salud y nos comentaban que han recibido numerosas consultas y recepcionado a muchas personas que por razones económicas no han podido continuar en su prepaga. Su asesora comercial nos comentaba que si bien los planes que comercializan solo abarcan la atención y diagnósticos primarios en salud, la cuota equivale al 20% del valor de una prepaga, lo que se traduce en un ahorro del 80% para el afiliado.

Los números del sector.