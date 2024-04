La marcha del vóley de Rivadavia

El fin de semana hubo variada actividad para los equipos de Rivadavia que participan en la Liga Provincial de Menores y en la de A.V.G. El sábado jugaron las categorías sub 16 femenino y sub 18 masculino mientras que el domingo lo hicieron las chicas de primera y el sub 16 masculino, cerrando la agenda los sub 14 el lunes.

La actividad del voleibol no se detiene para Rivadavia, el pasado fin de semana hubo fecha por la Liga Provincial de Menores y por la Liga que organiza la Asociación de Voleibol de Gualeguaychú en ambas ramas.

Por la competencia Provincial que organiza la Federación Entrerriana de Voleibol el sábado y domingo se llevó a cabo el primer cruce inter asociativo de equipos de AVRU y AVG en categoría sub 16. Por el lado de las chicas, Rivadavia disputó sus encuentros en el Polideportivo Norte de la ciudad de Gualeguaychú correspondientes a la Zona “A” teniendo como rivales a Independiente “A” de Gualeguaychú y a La Armonía de Colón. El Tricolor se impuso ante el elenco de Gualeguaychú en el primer partido por 2 a 0 y luego cayó ante La Armonía por idéntico global finalizando segundo en su zona. Tras esos resultados integró un segundo triangular para definir las posiciones del 4º al 6º junto a Racing y a la Escuela Municipal de Basavilbaso. Allí el resultado le fue adverso cayendo en ambas presentaciones en sets corridos, para finalizar la jornada en la sexta posición.

Resultados:

Rivadavia (2) – (0) Independiente “A” (25/18 – 25/12)

La Armonía (2) – (0) Rivadavia (25/08 – 25/14)

Rivadavia (0) – (2) Racing (13/25 – 15/25)

Esc Mun Basavilbaso (2) – (0) Rivadavia (25/16 – 25/14)

Posiciones finales de la 1º fecha en Li.Pro.Me sub 16 femenino:

1º La Armonía

2º San José

3º Independiente “B”

4º Racing

5º Esc Mun Basavilbaso

6º Rivadavia

7º Sociedad Sportiva

8º Independiente “A”

9º Juventud Unida

El dia domingo se llevó a cabo la la rama masculina en el Microestadio del Club S y D San José, en donde los participantes fueron -además del local-, Independiente de Gualeguaychú con 2 equipos, la Escuela Municipal de Basavilbaso y Rivadavia. El conjunto Tricolor tuvo un muy buen desempeño, finalizando tercero en la fecha producto de dos victorias -ante Basavilbaso y el equipo “B” de Independiente- y dos derrotas -una ante el local y otra ante el “A” del Rojo de Gualeguaychú, ambas en tie-break-.

Los resultados fueron los siguientes:

San José (2) – (1) Rivadavia (19/25 – 25/19 – 15/08)

Independiente “A” (2) – (0) Esc Mun Basavilbaso

Independiente “B” (0) – (2) Rivadavia (14/25 – 12/25)

Independiente “A” (2) – (1) San José

Esc Mun Basavilbaso (2) – (0) Independiente “B”

Independiente “A” (2) – (1) Rivadavia (25/27 – 25/22 – 18/16)

San José (2) – (0) Esc Mun Basavilbaso

Independiente “A” (2) – (0) Independiente “B”

Esc Mun Basavilbaso (0) – (2) Rivadavia (25/27 – 19/25)

San José (2) – (0) Independiente “B”

Posiciones de la 1º fecha en Li.Pro.Me sub 16 masculino:

1º Independiente “A”

2º San José

3º Rivadavia

4º Esc Mun Basavilbaso

5º Independiente “B”

LIGA AVG: RESULTADOS EN SUB 18 MASCULINO, EN MAYORES FEMENINO Y SUB 14 MASCULINO.

Otra competencia que también vió volar la pelota este fin de semana, fue la Liga de Voley de Gualeguaychú con la continuidad de la primera fecha en categoría Sub 18 masculina, mayores femenina y por último el Sub 14 en varones. El día sábado por la mañana se jugó en el estadio del Club Rivadavia la primera fecha del Torneo en categoría Sub 18 masculino, con la presencia (además de la del local) de Independiente de Gualeguaychú, el Centro Pelotaris de Paysandú, Gimnasia y Esgrima de Gualeguaychú y Sociedad Sportiva de Gualeguay.

Los resultados que se obtuvieron en la jornada fueron los siguientes:

CLUB RIVADAVIA (0) – (2) CENTRO PELOTARIS -Paysandú, R.O.U- [11/25 – 16/25]

CLUB GIMNASIA -Gchú- (0) – (2) CLUB INDEPENDIENTE -Gchú- [09/25 – 21/25]

CENTRO PELOTARIS -Paysandú, R.O.U- (2) – (1) SOCIEDAD SPORTIVA -Gguay- [25/19 – 21/25 – 15/13]

CLUB RIVADAVIA (2) – (0) CLUB GIMNASIA -Gchú- [25/16 – 25/12]

CLUB INDEPENDIENTE -Gchú- (2) – (1) SOCIEDAD SPORTIVA -Gguay- [25/18 – 18/25 – 18/16]

CENTRO PELOTARIS -Paysandú, R.O.U- (2) – (0) CLUB GIMNASIA -Gchú- [25/10 – 25/19]

CLUB RIVADAVIA (1) – (2) CLUB INDEPENDIENTE -Gchú- [21/25 – 27/25 – 07/15]

SOCIEDAD SPORTIVA -Gguay- (2) – (0) CLUB GIMNASIA -Gchú- [25/16 – 25/08]

CENTRO PELOTARIS -Paysandú, R.O.U- (2) – (0) CLUB INDEPENDIENTE -Gchú- [25/18 – 25/11]

CLUB RIVADAVIA (2) – (0) SOCIEDAD SPORTIVA -Gguay- [19/25 – 25/27]

Las posiciones quedaron de la siguiente manera:

1º CENTRO PELOTARIS 10 pts

2º INDEPENDIENTE 9 pts

3º SOCIEDAD SPORTIVA 8 pts

4º RIVADAVIA 7 pts

5º GIMNASIA 6 pts

La actividad de AVG continuó el dia domingo en la ciudad de Gualeguaychú, allí se desarrollo en cancha del Club Racing el inicio de temporada para la categoría mayores femenino. Este año son cuatro los equipos uruguayenses que intervienen en este certamen: Rivadavia (quien jugó por la zona “A”), Lanús disputando sus encuentros en la zona “B” y Zaninetti y Bajada Grande quienes integraron la zona “C”.

Los resultados fueron los siguientes:

Zona “A”:

Racing (2) – (0) Pescadores

Rivadavia (2) – (0) Central Larroque [25/20 – 25/21]

Racing (2) – (0) Rivadavia [25/23 – 25/16]

Central Larroque (2) – (0) Pescadores

Rivadavia (2) – (0) Pescadores [25/09 – 25/14]

Zona B:

Lanus (2) – (1) Gimnasia

Independiente (2) – (1) Lanús

Juventud Unida (2) – (0) Lanús

Zona “C”:

Zaninetti (2) – (0) Bajada Grande

Bajada Grande (0) – (2) Sociedad Sportiva

Zaninetti (2) – (0) Pescadores “B”

Pescadores “B” (2) – (0) Bajada Grande

Sociedad Sportiva (0) – (2) Zaninetti

Posiciones de la fecha:

1º Racing 15 pts

2º Rivadavia 14 pts

3º Central Larroque 13 pts

4º Pescadores “A” 12 pts -desciende-

5º Independiente 11 pts -asciende-

6º Juventud Unida 10 pts

7º Lanús 9 pts

8º Gimnasia 8 pts -desciende-

9º Zaninetti 7 pts -asciende-

10º Sportiva 6 pts

11º Pescadores “B” 5 pts

12º Bajada Grande 4 pts

La extensa programación de la competencia de AVG culminó el dia lunes con la disputa de la primera fecha de la categoría Sub 14 masculino. En la cancha del Círculo Policial de Gualeguaychú se llevó a cabo el encuentro entre el Club Pescadores y el Club Rivadavia de nuestra ciudad, ante un muy buen marco de simpatizantes que se acercaron a ver el debut de ambos en la temporada.

El encuentro pactado al mejor de 5 sets se quedó en manos de los dueños de casa, quienes se impusieron en definición via tie-break en más de dos horas de juego.

Resumen del partido del lunes en categoría Sub 14 masculino:

CLUB PESCADORES -Gualeguaychú- (3) – (2) CLUB RIVADAVIA -C del Uruguay-

(20/25 – 25/18 – 25/23 – 09/25 – 15/08)

Cancha: Círculo Policial

Árbitro: Marcela Vera (AVG)

El próximo fin de semana tampoco habrá descanso, ya que los días sábado y domingo habrá jornada por la Liga Provincial de Menores en ambas ramas.