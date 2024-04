Información de Villa Elisa

Se concretan las charlas sobre prevención y atención de las adicciones en Villa Elisa: Organizado desde el área de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Villa Elisa, hoy jueves 11 de abril se concretan las charlas sobre prevención y atención de las adicciones en Villa Elisa, dirigida a estudiantes de nivel secundario.

La convocatoria para el PÚBLICO EN GENERAL se ha trasladado, por razones de fuerza mayor, al JUEVES 18 de abril a las 20:30 horas en instalaciones de la Asociación Civil La Fragua.⁣

En esta oportunidad, están visitando la ciudad, referentes de la institución “Vencer para Vivir” de la Provincia de Buenos Aires. Espacio que se dedica a recuperar a jóvenes y adultos que están pasando por un problema de adicciones.

Se abordan diversos temas como: internación, recuperación, entorno familiar y prevención.

Cabe destacar que desde el municipio se viene trabajando en la temática a través del contacto directo con la institución “Vencer para Vivir” bajo la dirección de Gastón Priano.

Debido al paro general docente del día miércoles las charlas dirigidas a estudiantes se llevan adelante durante esta mañana.

Roberto Romani presenta su libro: “La última estrella”: En vísperas del “Día Internacional del Libro” que se celebra cada año el 23 de abril y engalanando la edición 2024 de la Semana del Libro, el Licenciado Roberto Romani visita nuevamente nuestra ciudad.

El encuentro, dirigido a todo público y con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el viernes 19 de abril a las 20.00 en el Auditorio Municipal Heraldo N. Peragallo.

En esta oportunidad presentará “La última estrella”, su último trabajo editado en 2023 por la Editorial de Entre Ríos.

En el libro, Roberto reúne alrededor de sesenta relatos breves que transitan diferentes momentos y experiencias. Hay historias de vida, relatos históricos, de la vida cotidiana, entre otros. En todos ellos, la cultura entrerriana concebida en su más amplia concepción, es protagonista.

Lo acompañarán los músicos Hugo y Celestino Mena y el artista plástico Vicente Cuneo quien estará realizando una ilustración en vivo.

Desde hace varias décadas, Roberto Romani está ligado profundamente a diversas manifestaciones de la cultura popular y del folclore del país, actividad a la que ha hecho diversos aportes a través de su multifacética labor. Posee alrededor de cuatrocientas obras musicales, ha publicado más de veintiocho libros y cinco trabajos audiovisuales.

En 2023, la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos lo declaró Ciudadano Ilustre de la Provincia de Entre Ríos.

El área Discapacidad de Villa Elisa ya funciona en su nueva oficina: La municipalidad de Villa Elisa presentó su nueva oficina del área de Discapacidad, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social.

La misma se trasladó y está funcionando en instalaciones del Centro Manos Amigas, detrás de la Escuela Integral N°29, acceso por calle Javier Kuttel.

Con un nuevo régimen de atención, los interesados pueden ser atendidos de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Personas con discapacidad y familiares recibirán atención y asesoramiento sobre diversos temas vinculados a la discapacidad.

Entre los más usuales podemos mencionar:

Gestión del certificado único de discapacidad,

Asesoramiento legal referido a prestaciones de obras sociales y derechos de las personas con discapacidad,

Información sobre las instituciones que en nuestra ciudad y el departamento Colón trabajan en la cuestión de la discapacidad,

Gestión sobre el servicio de transporte accesible para las instituciones de Villa Elisa, entre otros.

El área de discapacidad busca un mayor acercamiento a la comunidad, siendo un nexo importante para la resolución de problemas, gestión de trámites y para el acompañamiento necesario de acuerdo a cada caso en particular.

Recordemos que la Dirección de Desarrollo Social está a cargo de Eduardo Velázquez y la Coordinación de Paola Zalazar. Mientras que las profesionales Emilia Valentini y Yanina Michel forman parte del equipo del área Discapacidad junto a la agente municipal, Ayelén Collazo, quien realiza las tareas administrativas.

La Escuela Normal de Villa Elisa organiza su Jornada de Promoción de Deportes y Salud: En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, el martes 23 de abril, de 8:30 a 12 horas, se realizará en el Polideportivo Municipal de Villa Elisa una Jornada de promoción de los deportes, salud y actividades de expresión corporal.

La actividad es organizada por alumnos y docentes de la Orientación Educación Física de la Escuela Normal Superior “Dr. Luis César Ingold”, con el acompañamiento del Área Municipal de Deportes, clubes, entidades deportivas, de salud, recreativas, además de deportistas invitados.

Dicha Jornada tiene por intención dar a conocer a niños, niñas y jóvenes elisenses la amplia oferta de actividades deportivas, recreativas y de expresión corporal que actualmente pueden practicarse en Villa Elisa y que, en su conjunto, resultan de vital importancia para el bienestar físico y emocional de las personas.

Participarán en esta ocasión alumnos y alumnas de las escuelas primarias de Villa Elisa (de 5° y 6° grado). También se sumarán a ellos estudiantes que actualmente se encuentran cursando el 1° año y 2° año del secundario en escuela de la ciudad y el ejido.

Respecto a la dinámica de la actividad y como se viene haciendo en años anteriores, se organizará por “estaciones”, que mayormente están vinculadas a opciones deportivas-recreativas, pero que también contará con alternativas referidas a salud, nutrición y primeros auxilios. Organizados en grupos, quienes participen irán rotando de estación hasta vivenciar y descubrir finalmente la totalidad de la oferta.

Villa Elisa es candidata al Premio Best Tourism Villages de ONU Turismo: Mediante la Dirección de Turismo de nuestra localidad, días atrás se envió la postulación para participar por este importante reconocimiento a nivel internacional.

Desde nuestra provincia, sólo dos localidades lograron cumplimentar todos los requisitos, siendo Villa Elisa una y Urdinarrain la otra. En la próxima instancia a nivel nacional, serán seleccionados sólo ocho pueblos para representar a la Argentina ante este organismo.

La iniciativa Best Tourism Villages tiene por objeto distinguir aquellos “pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, que preservan y promueven valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad”.

La distinción también apunta a reconocer a aquellos pueblos que tengan “un claro compromiso con la sostenibilidad en todos sus aspectos: económico, social y ambiental con el objetivo fundamental de hacer del turismo uno de los motores de transformación positiva, desarrollo rural y bienestar comunitario”.

En caso que resultar elegida, nuestra ciudad obtendrá los siguientes reconocimientos: Obtención del Sello Best Tourism Villages por parte de la Organización Mundial del Turismo; participación en el Programa de Mejora Best Tourism Villages; integración de la Red de Best Tourism Villages y participación del Programa Upgrade (destinado a pueblos que no lograron aplicar totalmente a la convocatoria). Abriéndose así las puertas a la red del trabajo internacional en materia turística.