Hubo juegos en el vóley de la AVG

El pasado sábado y domingo hubo actividad por la primera fecha de la Liga de AVG en categorías Sub 14 y Sub 18 femenino. En el Miguel Gregori se jugó por el Sub 14 mientras que el domingo en Gualeguaychú inició la competencia en categoría Sub 18.

En un fin de semana con variada actividad para el voleibol Uruguayense, por la Liga de Voleibol de Gualeguaychu se llevó a cabo la primera fecha de la temporada para las categorías Sub 14 y Sub 18 femeninas.

El día sábado en el estadio del Club Rivadavia se disputó el triangular a dos vueltas por la Zona «C» que reunía al local, al Club Lanús y a Bajada Grande de nuestra ciudad. La actividad que comenzó a media mañana fue seguida por una muy buena concurrencia que se acercó a ver en acción a los equipos uruguayenses que participan en esta categoría. El vencedor de la jornada fue el conjunto Tricolor, quien se proclamó el vencedor de los cuatro encuentros disputados.

El resumen de los partidos de la Zona «C» jugados en cancha de Rivadavia, es el siguiente:

Rivadavia (2) – (0) Bajada Grande (25-11 / 25-14)

Lanús (1) – (2) Bajada Grande (25-16 / 25-27 / 10-15)

Rivadavia (2) – (0) Lanús (25-22 / 25 – 02)

Con éstos resultados Rivadavia jugará la próxima fecha en la Zona «B». Otra categoría que tuvo actividad el fin de semana que la sub 18 femenina, alli Rivadavia viajó hasta Gualeguaychú para disputar en cancha de Dock Sud los encuentros correspondientes a la Zona «B», teniendo como rivales a Sociedad Sportiva de Gualeguay, a Racing «B», Gimnasia y Esgrima y Pescadores de Gualeguaychú. Si bien la jornada preveía 10 encuentros en la programación hubo tres de ellos que no se pudieron completar por el estado del piso con exceso de humedad. Esta condición hacía peligrar la integridad física de las jugadores, por el riesgo de resbalones que ocasionaran alguna caída por lo que los árbitros dictaminaron la no continuidad de la jornada. El resumen de los partidos por la Zona «B»que se pudieron desarrollar con normalidad, es el siguiente:

Gimnasia (0) – (2) Rivadavia (24-26 / 26-28)

Racing ‘B’ (0) – (2) Soc. Sportiva (17-25 / 20-25)

Pescadores (2) – (0) Gimnasia (25-17 / 25-17)

Rivadavia (2) – (1) Sportiva (24-26 / 25-22 / 15-12)

Racing ‘b’ (2) – (1) Gimnasia (25-19 / 24-26 / 15-12)

Pescadores (2) – (1) Rivadavia (18-15 / 25-21 / 15-13)

Gimnasia vs Sportiva: suspendido

Racing vs Rivadavia: suspendido

Pescadores vs Sportiva : suspendido En los próximos días se dará a conocer la fecha en que se reprogramarán estos partidos, el Tricolor necesita obtener un buen resultado en su encuentro ante Racing «B» para poder ascender a la Zona «A» en la próxima fecha. A todos, muchas gracias por su atención

