Gimnasia y el dolor de ya no ser

Gimnasia perdió como local ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en la última jugada del partido, correspondiente a la sexta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A. Bruno Rodríguez, en el minutos 93′ clavó la victoria para la visita. Maximiliano Manduca fue el árbitro. Duros insultos para el DT del Lobo en el final del partido. El equipo sigue sin ganar, marcó un solo gol en cinco fechas y es el último en la tabla en las tres zonas. En la próxima fecha visita a Sportivo Las Parejas. Depro ganó en su cancha.

Lo que se vio en la hermosa tarde del domingo en el Núñez es una clara muestra del andar errático del club en estos años. Esa confusión de los jugadores en la cancha, esa carencia de ideas, de un plan a implementar una vez que la redonda se mueve, todo en la espalda de uno de los planteles más jóvenes de mucho tiempo a esta parte, es el espejo de todo.

El Granate de Ramallo se le fue al humo desde el arranque al Lobo que pareció no esperar semejante arremetida. Núñez y Kruger, los dos laterales¡¡¡ iban de derecha a izquierda, enloqueciendo a toda la defensa. Aranda, Machado y Pérez manejaban en el medio y en el ataque. Ciampichetti demoró en definir, Machado también, explicando porque la visita no ganaba en esos 15 minutos. Una gran jugada individual de Passarino, con remate al ángulo más lejano que casi se le cuela a Galardi frenó a la visita y emparejó todo.

Jairo Díaz respondía bien bajo los palos cada vez que Defensores llegaba mientras que su colega de enfrente pasaba más tranquilo porque el Lobo pisaba el área sin definir. La tibieza de Gimnasia se enmarca en lo perdido de García, demasiado atrás para una tarea que no siente, perdiendo su explosión a metros del área, donde sí sirve y por la carencia de un jugador pensante. Esto ahonda el escaso plan de juego que ha mostrado el equipo y la poca ambición, un diez que pida la pelota, uno que arme en el medio, con experiencia y tranquilidad para manejar tiempos y ritmo. Nada de eso, todo es frenético y a la carga, casi a ciegas.

La primera se fue en en cero, con Defensores jugando mejor y el Lobo yendo y yendo.

La parte final ahondó lo de la primera, a lo que se sumaron el cansancio, los nervios, el fastidio de la gente y la poca ambición en los cambios del DT, intercambiando puesto por puesto, sin arriesgar a reunir más peso del medio hacia adelante, soltar a García arriba, para que arranquen Germanier y Baltoré desde atrás, para que jueguen más cerca del área. Nada. La apuesta fue dos altos arriba y a todo centro.

Todo se iba en cero y en tristeza, dentro y fuera de la cancha. Un cabezazo de Rothermel que fue cerca del travesaño y en la jugada siguiente, el Lobo que se desarma, Defensores que pisa el área con mucha gente, la armaron bien (algo que hicieron todo el partido) y Rodríguez que define de cabeza pisando el área chica.

No había y no hubo tiempo para el empate. El Núñez explotó, con el DT en el centro de los insultos. Los gurises, los juveniles que salen a la cancha vuelven a pagar por errores ajenos, yéndose angustiados y llorosos, algo que no merecen. Todas estás crónicas de partidos, de estos cinco partidos parecen anunciar un final, falta mucho pero la realidad rompe en la cara de varios y de todos.

Ganó Depro

Depro venció 3 a 1 a 9 de Julio de Rafaela en el Delio Esteban Cardozo. Los tantos fueron de Gómez, Rossi y Robles mientras que Centurión lo hizo para la visita. fue empate en centro entre El Linqueño y Sportivo Las Parejas

La fecha 7° tendrá estos partidos: Las Parejas-Gimnasia; 9 de Julio-El Linqueño; Def. de Belgrano-Independiente; Sp. Belgrano-Douglas Haig. Libre: Depro.

Síntesis

Gimnasia: Jairo Díaz; Lautaro Viale, Facundo Romero, Eduardo Rothermel, Gonzalo Dorado; Lucas Pitronaci, Sebastián Acuña, Matias Medina, Damián Baltoré; Agustín García y Agustín Passarino. DT: Alejandro Gorno.

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo): Nahuel Galardi; Mario Núñez, Genaro Cepeda, Federico Gay, Jeremías Kruger; Braian Aranda, Jesús Camaño, Marcos Machado, Sergio Olano; Luis Pérez y Flavio Ciampichetti. DT: Alejandro Iturrieta.

Gol: 93´Bruno Rodríguez (DEF).

Amarillas: Acuña y Germanier (GyE), Galardi, Núñez, Camaño y Gay (DEF).

Cambios en Gimnasia: Reinicio Nicolás Germanier por Pitronaci y Brian Back por Passerino; 70´ Aramis Serafini por Medina, 79´ Iván Leguizamón por García. No ingresaron: Gianluca Albano, Juan Manuel Gómez, Leonardo Aragón, Gabriel Garzón y Oscar Castro.

Cambios en Defensores: Reinicio Joaquín Bassani por Machado y Mateo Guidolin por Olano, 57´Jorge Jaime por Ciampichetti, 74´Juan Cartechini por Pérez, 88´Bruno Rodríguez por Guidolin. No ingresaron: Boris Sablevich, Joaquín Garoni, Lionel Monzón, Hernán Rubén y Joaquín Bassani.

Árbitro: Maximiliano Manduca (Santa Fe).

Estadio: Núñez.

