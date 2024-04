Comienzan los juegos para el vóley de Rivadavia

Este fin de semana inicia el calendario de la Liga de Voley de Gualeguaychú, con actividad para el sub 13 femenino y la Reserva masculina. Otra competencia que pone primera es la Liga Provincial de menores en categoría sub 18.

El calendario oficial del voleibol asociativo y federado comenzará este fin de semana con actividad prevista para los días sábado y domingo. El día sábado por la Liga que organiza la Asociación de Voleibol de Gualeguaychú comienza la temporada 2024 con la categoría Sub 13 femenina en cancha del Club Racing. Allí estarán presentes las chicas de Rivadavia de nuestra ciudad, quienes integrarán la Zona “B” junto a Independiente y Pescadores de Gualeguaychú. La Zona “A” estará conformada por el local Racing, Juventud Unida de Gualeguaychú y Central Larroque. El programa de encuentros será el siguiente:

10.00 hs -> Racing -Gchú- vs Juventud Unida -Gchú-

11.00 hs -> Independiente -Gchú- vs Pescadores -Gchú-

12.00 hs -> Juventud Unida -Gchú- vs Central Larroque

13.00 hs -> Rivadavia -CdelU- vs Pescadores -Gchú-

14.00 hs -> Racing -Gchú- vs Central Larroque

15.00 hs -> Rivadavia -CdelU- vs Independiente -Gchú-

16.00 hs -> 3º Zona A vs 3º Zona B (5ºy 6º Puesto)

17.00 hs -> 1º Zona A vs 2º Zona B (Semi 1)

18.00 hs -> 2º Zona A vs 1º Zona B (Semi 2)

19.00 hs -> Final

Otra categoría que comenzará este fin de semana será la Reserva masculina, categoría que contará con la participación de 9 equipos entre ellos Rivadavia. El dia domingo se jugará la primera fecha y contará con dos zonas, una a disputarse en cancha del Club Independiente de Gualeguaychú (Zona A) y otra en el Gimnasio del Club Gualeguay Central (Zona B), allí el que auspicia como local es Sociedad Sportiva.

Las zonas estarán integradas de la siguiente manera:

ZONA “A” -> Club Independiente “A” (Gchú) – Club Rivadavia (CdelU) – Gimnasia y Esgrima (Gchú) – Black River “A” (Gchú) – Black River “B” (Gchú)

ZONA “B” -> Club Pescadores (Gchú) – Club Sirio Libanés (Gchú) – Club Independiente “B” (Gchú) – Club Soc. Sportiva -Gguay-

La modalidad de juego para la temporada será la de enfrentarse en dos zonas todos vs todos y una vez finalizada la misma habrá dos equipos que asciendan a la Zona “A” y dos que desciendan a la Zona “B”. El Tricolor comenzará la jornada a las 12 hs enfrentando a Gimnasia, luego a las 14 hs se medirá ante el equipo “B” de Black River, a las 17 hs hará lo propio ante el “A” del mismo Club para cerrar la jornada a las 19 hs ante Independiente “A”.

Provincial sub18

Desde la Federación Entrerriana de Voley informan que este fin de semana será el comienzo de la Liga Provincial de Menores, torneo reservado para ambas ramas y del cual participan equipos de todo el territorio entrerriano en categorías sub 14, sub 16 y sub 18. Será ésta última la que inicie el calendario con fecha para el día sábado con los encuentros por rama masculina y el domingo en rama femenina. En cuanto al torneo de damas, este domingo será el primer cruce entre equipos de las Asociaciones AVG/AVRU y tendrá como representante uruguayense al Club Rivadavia.

Este primer encuentro tendrá como organizador a la AVRU, quien dispuso como sede el Estadio del Club La Armonía de Colón con tres canchas. Serán en total once los equipos femenino que compitan esta temporada en la costa del Uruguay, las zonas han quedado definidas de la siguiente manera:

Zona “A”-> Racing (Gchú) – Independiente (Gchú) – Central Larroque

Zona “B” -> Armonía (Colón) – Olimpia (Urdinarrain) – Soc Sportiva (Gguay) – Gimnasia y Esgrima (Gchú)

Zona “C” -> S y D San José – Esc Mun Basavilbaso – Rivadavia (CdelU) – Juv. Unida (Gchú)

Por el lado de Rivadavia esta será su primera incursión en esta categoría en rama femenina, siendo su debut a las 9 hs ante San José, luego a las 12 hs su segundo partido será ante la Esc. Mun de Basavilbaso y cerrará a las 14 hs su último encuentro de la serie ante Juventud Unida.

TRICOLORES EN LA PRE-SELECCIÓN SUB 14.

Este domingo en el Gimnasio del Colegio San Miguel de Nogoyá tendrá lugar la primera concentración del pre seleccionado de Entre Ríos en categoría Sub 14 masculina. Esta prueba será la continuidad del proceso de selección de jugadores que lleva a cabo la F.E.V de cara al armado del plantel que represente a Entre Rios en el Torneo Argentino se esa categoría a disputarse en la provincia de La Pampa.

Nuestra ciudad tendrá 3 representantes en esta prueba selectiva, se trata de los jugadores del Club Rivadavia Matías Arce, Benjamín Chivel e Ignacio Montañana, quienes fueron pre seleccionados en la observación llevada adelante en Gualeguaychú el pasado sábado.

La jornada de entrenamientos comenzará el dia domingo a las 9.30 hs y culminará a las 18 hs y estará a cargo de la Prof. Andrea Luppi.

Voleibol – Club A. Rivadavia

Prensa Deportiva