La Escuela de Buceo de Regatas, vuelve con su Bautismo de Buceo Gratuito y Solidario. Será esye sábado 13 de abril, a partir de las 10 horas en Club Regatas Uruguay.

Te invitamos a realizar tu experiencia de Buceo…🤿🤿

A cambio de ropa que no uses, o alimentos no perecederos, o útiles escolares, los que luego serán donados a los comedores y merenderos de la ciudad.

Podes participar con quien vos quieras, a partir de los 8 años solo debes avisarnos al Cel. 3442 576531.