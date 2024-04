Entusiasmo de los pilotos Luciano Lambert (Ganador de la N7) y Cristian D´Elia (Ganador de la N9 16v)

Luciano Lambert (Ganador de la N7): El Piloto de Concepción del Uruguay tuvo un fin de semana contundente y se pudo quedar con el triunfo en la primera del año en el Rally Entrerriano RUS.

Tras esta prueba el piloto doijo “Tratamos desde el principio con Conrado Zankel y José Renon de rearmar el auto lo mejor posible y creo que lo logramos, tenemos un buen auto para competir, me costó un poco adaptarme nuevamente a los drenajes ya que había lidiado un tiempo con un problema con los frenos, pero fui tomando confianza y las cosas salieron; hicimos una muy buena hoja con “Palmera” (Uboldi Su Navegante), pusimos énfasis en los frenajes ya que era una carrera con muchas curvas sin vías de escape e iba a ser crucial no cometer errores, quede muy conforme con su trabajo, me llevo muy rápido y con confianza; me tocaron rivales muy buenos, por ahí en algún momento todos tuvieron algún problema y yo al hacer mucho que no corría trate de irme referenciando en los autos de la Clase A6 para no perder el ritmo, pero esta claro que mientras los autos de mi clase estuvieron corriendo sin problemas estamos todos muy parejos, el único problema que tuvimos en todo el fin de semana fue una pérdida de presión de combustible que lo resolvimos en la asistencia así que una alegría enorme”.

Por otra parte, con su idea de continuar toda la temporada, manifestó “La verdad que es un sueño poder volver ganando, ganar no es algo que pase muy seguido y cuando pasa hay que disfrutarlo, quiero agradecer primero que nada a mi Señora, ella fue junto a mis dos hijos quien me alentó para regresar, no pudo estar ayer porque uno de mis hijos tenía un torneo de tenis, así que festejamos con la Familia al llegar a casa, a mi Viejo, a mi hermano Santiago que me ayudo a armar el auto, a José Renon que me dio un motorazo y muchos consejos antes y durante la carrera y por supuesto a Conrado Zanquel, que prácticamente resucito el auto y lo saco ganador; también a Lucas, Jona, José y Barthe que siempre han estado conmigo y por supuesto a mis auspiciantes que son; Electro Aguirre, Metalúrgica San Nicolas, Piletas DN, Mueblería Pino y Deco, Complejo de Cabañas las Lambertianas, Transportes Don Cholo, Lanería Bonnin y Clorexs Baterías. Nos Vemos en la próxima!”

Cristian D´Elia (Ganador de la N9 16v): El Campeón 2023 arranco ganando su clase en el Rally de Pronunciamiento y junto a Darcy Frascheri pretenden defender la corona en el Rally Entrerriano RUS.

“Comenzó una nueva temporada, creo que la número 30 para mí, y no podía ser de mejor manera que logrando un nuevo triunfo, cómo el año pasado!!

Fue una carrera muy difícil por el estado de los caminos, con mucho barro en algunos lugares y en las banquinas, asique había que ser lo más prolijo posible; en el segundo tramo seguimos de largo en un frenaje, lo que nos hizo perder varios segundos, pero pudimos recuperar en los siguientes hasta quedar a sólo 8 décimas de Suñer – Shimpf . El domingo salimos con todo y logramos hacer una muy buena etapa y ganamos también el Power Stage y seguir con ésta racha de 5 triunfos seguidos!!”, contó el de Gualeguaychu.

“Quiero destacar lo linda que se puso la clase N9 16v con la participación de 8 autos, excelentemente presentados, más los que se están preparando para las próximas carreras. Agradezco a Darcy por su excelente trabajo como siempre y a todo el equipo PCR que nos entregan un auto bárbaro. Nos vemos en Estancia Grande si Dios quiere !!!”, finalizó